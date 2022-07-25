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Нижний Тагил засыпало градом во время грозы

Нижний Тагил засыпало градом во время грозы

25 июля, 14:23
Фото: TagilCity.ru
Град выпал в разных районах Нижнего Тагила во время грозы 25 июля.

Днем 25 июля на Нижний Тагил обрушилась гроза с сильным ливнем и штормовым ветром. От грохота грома на автомобилях срабатывала сигнализация. В разных районах города выпал крупный град.

Грохот на балконе от града стоял такой, что даже собака от страха спряталась, — рассказала редакции TagilCity.ru подписчица с Тагилстроя.
На Восточном шоссе сильный ливень с градом, — поделились с редакцией подписчики с Вагонки.

Напомним, на предстоящей неделе в Свердловской области синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду.

О дождливой и прохладной погоде в Свердловской области сообщили синоптики
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#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Гроза#Град#Погода#Ливень#Евгения Сафина
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