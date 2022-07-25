Нижний Тагил засыпало градом во время грозы

Днем 25 июля на Нижний Тагил обрушилась гроза с сильным ливнем и штормовым ветром. От грохота грома на автомобилях срабатывала сигнализация. В разных районах города выпал крупный град.
Грохот на балконе от града стоял такой, что даже собака от страха спряталась, — рассказала редакции TagilCity.ru подписчица с Тагилстроя.
На Восточном шоссе сильный ливень с градом, — поделились с редакцией подписчики с Вагонки.
Напомним, на предстоящей неделе в Свердловской области синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду.