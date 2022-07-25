Подрядчик оперативно отвел воду с ремонтируемого проспекта Мира в Тагиле

25 июля после непродолжительного ливня ушла под воду недавно заасфальтированная дорога на проспекте Мира от улицы Горошникова до проспекта Ленина. Информацию об этом тагильчанка сообщила в группе «ТТ Нижний Тагил» во ВКонтакте.
Ремонтом данного участка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» занимается местная компания «Тагилдорстрой». Скопление воды произошло, так как дождеприемник на парковке оказался в нерабочем состоянии, объяснил редакции TagilCity.ru директор подрядной организации Игорь Васильев.
Дорога еще не закончена. Там колодец ливневый находится на парковке, сейчас проблему устраняем, — отметил директор МУП «Тагилдорстрой».
Через несколько минут вода с проезжей части действительно исчезла — фотоотчет с результатом работы дорожников скинула все та же жительница дома на проспекте Мира.
Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле в этом году отремонтируют 180 тысяч квадратных метров дорог.