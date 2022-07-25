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Подрядчик оперативно отвел воду с ремонтируемого проспекта Мира в Тагиле

Подрядчик оперативно отвел воду с ремонтируемого проспекта Мира в Тагиле

25 июля, 16:18
Фото: группа "ТТ Нижний Тагил" во ВКонтакте
В Нижнем Тагиле дорожники за несколько минут убрали воду с проспекта Мира, где продолжается ремонт в рамках нацпроекта БКАД.

25 июля после непродолжительного ливня ушла под воду недавно заасфальтированная дорога на проспекте Мира от улицы Горошникова до проспекта Ленина. Информацию об этом тагильчанка сообщила в группе «ТТ Нижний Тагил» во ВКонтакте.

Фото: группа "ТТ Нижний Тагил" во ВКонтакте

Ремонтом данного участка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» занимается местная компания «Тагилдорстрой». Скопление воды произошло, так как дождеприемник на парковке оказался в нерабочем состоянии, объяснил редакции TagilCity.ru директор подрядной организации Игорь Васильев.

Дорога еще не закончена. Там колодец ливневый находится на парковке, сейчас проблему устраняем, — отметил директор МУП «Тагилдорстрой».

Через несколько минут вода с проезжей части действительно исчезла — фотоотчет с результатом работы дорожников скинула все та же жительница дома на проспекте Мира.

Фото: группа "ТТ Нижний Тагил" во ВКонтакте

Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле в этом году отремонтируют 180 тысяч квадратных метров дорог. 

Какие дороги отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2022–2024 годах
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#Ульяна Савина#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дорога#Нацпроект БКАД#Ремонт дорог#Дождь#Игорь Васильев
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