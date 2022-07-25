Подрядчик оперативно отвел воду с ремонтируемого проспекта Мира в Тагиле

25 июля после непродолжительного ливня ушла под воду недавно заасфальтированная дорога на проспекте Мира от улицы Горошникова до проспекта Ленина. Информацию об этом тагильчанка сообщила в группе «ТТ Нижний Тагил» во ВКонтакте.