Полпред в УрФО дал поручение об усилении мер против СOVID-19

На оперативном совещании Владимир Якушев заявил, что регионам округа следует пристально следить за очередной волной коронавируса. Полпред подчеркнул, что, невзирая на состоявшуюся отмену коронавирусных ограничений, региональным оперативным штабам необходимо оценивать эпидситуацию в отдельных муниципалитетах и оперативно принимать профилактические меры.
По информации полпредства, общая заболеваемость в УрФО пока находится на невысоком уровне, но заболеваемость поступательно растет. На этой неделе заболевших выявлено уже на 44 процента больше, чем на предыдущей.
Всего в России, по данным Роспотребнадзора, 24 июля выявлено 7523 случая заболевания COVID-19. Это стало максимальным показателем с конца апреля. Некоторые субъекты федерации уже заявили, что готовы к наращиванию ограничительных мер.