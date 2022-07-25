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Полпред в УрФО дал поручение об усилении мер против СOVID-19

Полпред в УрФО дал поручение об усилении мер против СOVID-19

25 июля, 18:07
Фото: 1MI
Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев призвал регионы принимать антиковидные меры.

На оперативном совещании Владимир Якушев заявил, что регионам округа следует пристально следить за очередной волной коронавируса. Полпред подчеркнул, что, невзирая на состоявшуюся отмену коронавирусных ограничений, региональным оперативным штабам необходимо оценивать эпидситуацию в отдельных муниципалитетах и оперативно принимать профилактические меры. 

По информации полпредства, общая заболеваемость в УрФО пока находится на невысоком уровне, но заболеваемость поступательно растет. На этой неделе заболевших выявлено уже на 44 процента больше, чем на предыдущей.  

Всего в России, по данным Роспотребнадзора, 24 июля выявлено 7523 случая заболевания COVID-19. Это стало максимальным показателем с конца апреля. Некоторые субъекты федерации уже заявили, что готовы к наращиванию ограничительных мер. 

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