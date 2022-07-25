Пьяный пенсионер из Серова убил брата сожительницы и пошёл покупать алкоголь

За происходящим наблюдала сожительница подсудимого, она же вызвала брату скорую помощь. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу, однако через непродолжительное время скончался. К моменту наступления смерти злоумышленника задержали, он признался в нарушении закона, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.