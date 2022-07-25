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Пьяный пенсионер из Серова убил брата сожительницы и пошёл покупать алкоголь

Пьяный пенсионер из Серова убил брата сожительницы и пошёл покупать алкоголь

25 июля, 14:39
Фото: 1MI
Убийство произошло вечером 13 февраля 2022 года в доме по улице Мира. 62-летний житель Серова выпивал вместе с сожительницей, когда к ним в гости пришёл брат женщины.

Между мужчинами завязалась драка, закончившаяся поножовщиной и смертью пострадавшего. Убийца, как ни в чем не бывало, пошёл в магазин за очередной порцией спиртного.

За происходящим наблюдала сожительница подсудимого, она же вызвала брату скорую помощь. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу, однако через непродолжительное время скончался. К моменту наступления смерти злоумышленника задержали, он признался в нарушении закона, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Пенсионеру вменяют ч.1 ст.105 УК РФ. Его осудили на 8 лет 10 месяцев колонии строго режима.

Напомним, что ранее пьяная екатеринбурженка устроила дебош на борту самолёта Турция-Екатеринбург.

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#Анна Варнакина#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Пенсионеры#Пьяный
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