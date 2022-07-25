Пьяный пенсионер из Серова убил брата сожительницы и пошёл покупать алкоголь

Между мужчинами завязалась драка, закончившаяся поножовщиной и смертью пострадавшего. Убийца, как ни в чем не бывало, пошёл в магазин за очередной порцией спиртного.
За происходящим наблюдала сожительница подсудимого, она же вызвала брату скорую помощь. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу, однако через непродолжительное время скончался. К моменту наступления смерти злоумышленника задержали, он признался в нарушении закона, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Пенсионеру вменяют ч.1 ст.105 УК РФ. Его осудили на 8 лет 10 месяцев колонии строго режима.
Напомним, что ранее пьяная екатеринбурженка устроила дебош на борту самолёта Турция-Екатеринбург.