Ребенок травмировался в летнем лагере школы № 100 Нижнего Тагила

Прокуратурой Тагилстроевского района Нижнего Тагила вскрыт факт травмирования несовершеннолетнего во время пребывания в лагере дневного пребывания на базе школы № 100. В связи с выявленными нарушения руководителю учреждения в июне 2022 года внесено представление, находящееся сейчас на рассмотрении.