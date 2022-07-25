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Ребенок травмировался в летнем лагере школы № 100 Нижнего Тагила

Ребенок травмировался в летнем лагере школы № 100 Нижнего Тагила

25 июля, 20:04
Фото: 1MI
Факты несоблюдения условий содержания несовершеннолетних в местах отдыха выявлены прокуратурой Свердловской области. Один из них - травма ребенка в лагере при школе № 100 Нижнего Тагила.

Прокуратурой Тагилстроевского района Нижнего Тагила вскрыт факт травмирования несовершеннолетнего во время пребывания в лагере дневного пребывания на базе школы № 100. В связи с выявленными нарушения руководителю учреждения в июне 2022 года внесено представление, находящееся сейчас на рассмотрении. 

Прокуратура Ачитского района установила, что в Марикаршинской школе не закреплены футбольные ворота на территории, их эксплуатация представляет угрозу. А в Ачитской школе из-за обвала грунта образовалась яма, в которую дети могут провалиться. 

А вот в школах Краснотурьинска после обнаружения спортивного и игрового оборудования с дефектами, шероховатостями и коррозией после представления прокуратуры практически повсеместно проведены ремонтные работы, направленные на устранение правонарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

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