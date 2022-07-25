Спасатели эвакуировали потерявшихся под Ивделем туристов

Вездеход в дороге не раз ломался, а затем и вовсе вышел из строя. Однако сохранялась связь, и туристы смогли вызвать спасателей. Поисковый отряд обнаружил их местонахождение и эвакуировал всю группу на вертолете Ми-8. На данный момент здоровье туристов в безопасности, сообщают «Вести-Урал».