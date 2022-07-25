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Спасатели эвакуировали потерявшихся под Ивделем туристов

Спасатели эвакуировали потерявшихся под Ивделем туристов

25 июля, 15:55
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Заблудившихся под Ивделем туристов нашли спасатели.

Сотрудники МЧС произвели эвакуацию туристической группы, на частном вездеходе направившейся в поселок Суеватпауль и заблудившейся. В составе группы находилось 12 человек, включая 2 детей. Все они сначала на автотранспорте доехали до поселка Бурмантово, расположенного в 80 километрах от Ивделя, а далее продолжили путь в вездеходе. 

Вездеход в дороге не раз ломался, а затем и вовсе вышел из строя. Однако сохранялась связь, и туристы смогли вызвать спасателей. Поисковый отряд обнаружил их местонахождение и эвакуировал всю группу на вертолете Ми-8. На данный момент здоровье туристов в безопасности, сообщают «Вести-Урал». 

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