Спасатели эвакуировали потерявшихся под Ивделем туристов

Сотрудники МЧС произвели эвакуацию туристической группы, на частном вездеходе направившейся в поселок Суеватпауль и заблудившейся. В составе группы находилось 12 человек, включая 2 детей. Все они сначала на автотранспорте доехали до поселка Бурмантово, расположенного в 80 километрах от Ивделя, а далее продолжили путь в вездеходе.
Вездеход в дороге не раз ломался, а затем и вовсе вышел из строя. Однако сохранялась связь, и туристы смогли вызвать спасателей. Поисковый отряд обнаружил их местонахождение и эвакуировал всю группу на вертолете Ми-8. На данный момент здоровье туристов в безопасности, сообщают «Вести-Урал».