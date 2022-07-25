Свердловские больницы получат 25 новых машин скорой помощи

В соответствии с решением правительства РФ, и машины, и оборудование в них должны быть отечественного производства. Их поставят в Асбест, Полевской, Ирбит, Ревду, Серов, Качканар, Ачит, Туринск, Белоярский, Нижние Серги, Пышму, Волчанск, Верхотурье, Невьянск, Байкалово, Талицу, Бисерть, Карпинск, Нижнюю Туру, Верхнюю Салду, Камышлов, Шалю и Арти.