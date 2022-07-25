Свердловские больницы получат 25 новых машин скорой помощи

Закупку осуществляет министерство здравоохранения Свердловской области за счет собственного бюджета. В планах - закупка 25 машин класса «В», которые активно используются врачебными и фельдшерскими бригадами.
Прием заявок от поставщиков продлится до 1 августа. Стартовая цена разыгрываемого контракта - 133 миллиона рублей. Таким образом, по стартовой закупочной цене стоимость одного автомобиля превышает пять миллионов рублей.
По требованиям контракта, предполагается сложное техническое оснащение каждого автомобиля, включающее, например, дефибриллятор с детскими и взрослыми электродами, электрокардиограф с системой дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт в диспетчерской, пульсоксиметр, портативный аппарат искусственной вентиляции легких.
В соответствии с решением правительства РФ, и машины, и оборудование в них должны быть отечественного производства. Их поставят в Асбест, Полевской, Ирбит, Ревду, Серов, Качканар, Ачит, Туринск, Белоярский, Нижние Серги, Пышму, Волчанск, Верхотурье, Невьянск, Байкалово, Талицу, Бисерть, Карпинск, Нижнюю Туру, Верхнюю Салду, Камышлов, Шалю и Арти.