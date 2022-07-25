Тагильчанка получила счет за «чужой» садовый участок. Как так вышло, объяснил юрист

Оказалось, что не все должники — недобросовестные неплательщики, некоторые из них не подозревали о владении. Так произошло и с Ольгой Солтановой: женщина отказалась от садового участка в 2004 году, но получила уведомление о долге в феврале этого года. Ранее пенсионерка утверждала, что право собственности не было аннулировано из-за ошибки в фамилии.