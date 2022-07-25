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Тагильчанка получила счет за «чужой» садовый участок. Как так вышло, объяснил юрист

Тагильчанка получила счет за «чужой» садовый участок. Как так вышло, объяснил юрист

Вчера, 09:45
Фото: 1MI
Пенсионерка Ольга Солтанова задолжала за земельный участок, от которого она отказалась 18 лет назад. Председатель СНТ № 15, который подал на тагильчанку в суд, а также его юрист рассказали, почему так долго молчали и как им удалось выиграть дело.

Вереница судебных дел между СНТ № 15 и должниками потянулись после того, как на должность председателя садового товарищества заступил Иван Орлов. Он выяснил, что более ста земельных участков в поселке Чащино под Нижним Тагилом заброшены, а их владельцы накопили многотысячные долги. 

Я председателем работаю два года, то есть мало кто этим занимался. У нас в садовом товариществе более 100 участков, собственники которых задолжали более трех лет, а бывает, больше. Практически 90% всех дел уже выиграно, и начинается перевод денежных средств, — рассказал редакции TagilCity.ru Иван Орлов.

Оказалось, что не все должники — недобросовестные неплательщики, некоторые из них не подозревали о владении. Так произошло и с Ольгой Солтановой: женщина отказалась от садового участка в 2004 году, но получила уведомление о долге в феврале этого года. Ранее пенсионерка утверждала, что право собственности не было аннулировано из-за ошибки в фамилии.

Однако числилась она собственницей земли из-за особенностей прежнего законодательства, объяснил в беседе с редакцией TagilCity.ru юрист СНТ № 15 Александр Панченко. В то время после заявления об отказе участок становился бесхозяйной недвижимой вещью. Орган, который принял землю с таким статусом, спустя год мог потребовать через суд признать данный сад муниципальным. Если же этого сделано не было, как в случае Ольги Солтановой, право собственности оставалось за прежним владельцем.

В материалах дела отсутствуют доказательства, что земельный участок был оформлен в собственность муниципального образования или иного лица. Сам факт подачи заявления в данном случае не прекратил существования права собственности, — следует из обоснования юриста.

И даже ошибка в фамилии в документах не стала причиной аннулирования права собственности, разъясняет Александр Панченко. Ольга Солтанова знала о недочете, но все равно решила отказаться от собственности, значит, признала свое право на землю.

Напомним, по решению суда пенсионерка должна вернуть 40 тысяч рублей — долг насчитали за 2018–2020 годы. Предыдущие периоды не учитываются, так как истек срок давности.

Тагильчанка получила счет за садовый участок, от которого она отказалась 18 лет назад
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