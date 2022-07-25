Тагильская учительница перевела телефонным мошенникам 111 тысяч рублей

Когда 62-летней женщине набрали с московского номера, и мужчина попытался убедить, что средства с ее счета пытаются вывести за рубеж, она положила трубку. А следом раздался звонок через мессенджер, который женщина почему-то уже не сбросила. По ее признанию, она очутилась, как под гипнозом.