Тагильская учительница перевела телефонным мошенникам 111 тысяч рублей

Учительница рассказала, что скептически относится к неизвестным номерам, наслышана о связанных с ними угрозах и даже предупреждала знакомых.
Когда 62-летней женщине набрали с московского номера, и мужчина попытался убедить, что средства с ее счета пытаются вывести за рубеж, она положила трубку. А следом раздался звонок через мессенджер, который женщина почему-то уже не сбросила. По ее признанию, она очутилась, как под гипнозом.
В ходе второго звонка лжесотрудники банка потребовали, следуя инструкции, скачать программу, которая обезопасит подвергшийся хакерской атаке личный счет. Мнимые клерки «помогли» учительнице перевести деньги (111 тысяч рублей) на счет менеджера, откуда якобы средства должны быть возвращены назад клиенту.
Свою оплошность женщина поняла, лишь когда ей предложили оформить кредит на 600 тысяч рублей и перевести на безопасный счет. Поняв, что уже потеряла 111 тысяч рублей, учительница обратилась в полицию. В отделе полиции № 17 возбудили и расследуют дело о мошенничестве, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».