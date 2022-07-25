tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2022, 15:57

Published 25 июля 2022, 15:57

Modified 29 ноября 2024, 18:45

Updated 29 ноября 2024, 18:45

В бочче сразились более двух десятков команд в Нижнем Тагиле

25 июля 2022, 15:57
Все желающие в Нижнем Тагиле могли попробовать свои силы в игре бочча.

Игры прошли в рамках инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!», организованного Александром Коченковым. В ходе этого фестиваля наравне соревнуются обычные участники и люди с ограниченными возможностями здоровья. На соревнования зарегистрировались 24 команды из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и села Петрокаменское. 

После того, как участники прослушали инструктаж по правилам, зачитанный профессиональными судьями, они смогли начать играть. Упрощенно, цель игры в том, чтобы тяжелые шары катать как можно ближе к легким (целевым).

По словам организаторов, игра объединяет людей разных полов, возрастов, телосложений и степени подготовленности. Это гарантировало фестивалю разнообразие состава. 

Почти все участники изъявили желание поиграть еще. Александр Коченков заявил, что будет способствовать развитию этого вида спорта в Нижнем Тагиле. В 2022 году запланированы Первенство и Чемпионат Свердловской области по бочча для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. А движение Коченкова «Шаг вперед» открыто для всех неравнодушных.

#Спорт#Нижний Тагил#Фестиваль#Праздник#Инвалиды#Игра#ОВЗ#Александр Коченков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика