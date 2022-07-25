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В бочче сразились более двух десятков команд в Нижнем Тагиле

В бочче сразились более двух десятков команд в Нижнем Тагиле

25 июля, 20:57
Фото: Александр Коченков
Все желающие в Нижнем Тагиле могли попробовать свои силы в игре бочча.

Игры прошли в рамках инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!», организованного Александром Коченковым. В ходе этого фестиваля наравне соревнуются обычные участники и люди с ограниченными возможностями здоровья. На соревнования зарегистрировались 24 команды из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и села Петрокаменское. 

После того, как участники прослушали инструктаж по правилам, зачитанный профессиональными судьями, они смогли начать играть. Упрощенно, цель игры в том, чтобы тяжелые шары катать как можно ближе к легким (целевым).

По словам организаторов, игра объединяет людей разных полов, возрастов, телосложений и степени подготовленности. Это гарантировало фестивалю разнообразие состава. 

Почти все участники изъявили желание поиграть еще. Александр Коченков заявил, что будет способствовать развитию этого вида спорта в Нижнем Тагиле. В 2022 году запланированы Первенство и Чемпионат Свердловской области по бочча для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. А движение Коченкова «Шаг вперед» открыто для всех неравнодушных.

Фото: Александр Коченков
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#Ринат Камалиев#Спорт#Нижний Тагил#Александр Коченков#Инвалиды#ОВЗ#Бочча#Игра#Фестиваль#Праздник
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