В бочче сразились более двух десятков команд в Нижнем Тагиле

Почти все участники изъявили желание поиграть еще. Александр Коченков заявил, что будет способствовать развитию этого вида спорта в Нижнем Тагиле. В 2022 году запланированы Первенство и Чемпионат Свердловской области по бочча для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. А движение Коченкова «Шаг вперед» открыто для всех неравнодушных.