В бочче сразились более двух десятков команд в Нижнем Тагиле

Игры прошли в рамках инклюзивного фестиваля «Цени то, что есть!», организованного Александром Коченковым. В ходе этого фестиваля наравне соревнуются обычные участники и люди с ограниченными возможностями здоровья. На соревнования зарегистрировались 24 команды из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и села Петрокаменское.
После того, как участники прослушали инструктаж по правилам, зачитанный профессиональными судьями, они смогли начать играть. Упрощенно, цель игры в том, чтобы тяжелые шары катать как можно ближе к легким (целевым).
По словам организаторов, игра объединяет людей разных полов, возрастов, телосложений и степени подготовленности. Это гарантировало фестивалю разнообразие состава.
Почти все участники изъявили желание поиграть еще. Александр Коченков заявил, что будет способствовать развитию этого вида спорта в Нижнем Тагиле. В 2022 году запланированы Первенство и Чемпионат Свердловской области по бочча для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата. А движение Коченкова «Шаг вперед» открыто для всех неравнодушных.