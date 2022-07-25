За грязную воду из-под крана оштрафовали управляющую компанию на ГГМ в Тагиле

В марте этого года житель дома на Уральском проспекте, 91 на ГГМ обратился в Роспотребнадзор с жалобой на грязную горячую воду из крана. Специалисты ведомства взяли пробу и пришли к выводу, что пять показателей не соответствуют нормативам СанПиНа.