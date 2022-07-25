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За грязную воду из-под крана оштрафовали управляющую компанию на ГГМ в Тагиле

За грязную воду из-под крана оштрафовали управляющую компанию на ГГМ в Тагиле

25 июля, 10:21
Фото: 1MI
Житель дома № 91 на Уральском проспекте обратился с жалобой на грязную горячую воду в Роспотребнадзор. По итогам проверки ведомства управляющая компания ООО «Домоуправление» предстало перед судом.

В марте этого года житель дома на Уральском проспекте, 91 на ГГМ обратился в Роспотребнадзор с жалобой на грязную горячую воду из крана. Специалисты ведомства взяли пробу и пришли к выводу, что пять показателей не соответствуют нормативам СанПиНа.

Так, запах и мутность отобранной горячей воды превысили норматив в два раза, цветность — наполовину. Помимо этого показатель марганца был в три раза выше, чем допустимое значение, а температура горячей воды — ниже на четыре градуса от минимальной нормы.

По результатам проверки управляющую компанию «Домоуправление», обслуживающую дом на Уральском проспекте, 91, привлекли к административной ответственности. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм УК получила штраф в 20 тысяч рублей.

Напомним, на Черноисточинском пруду, который снабжает большую часть Нижнего Тагила питьевой водой, массово дохнет рыба. Житель предположил, что причина — в превышении сероводорода в воде.

Рыба массово дохнет на Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом
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#Ульяна Савина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Роспотребнадзор#Проверка#Вода#Горячая вода#Управляющая компания
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