За грязную воду из-под крана оштрафовали управляющую компанию на ГГМ в Тагиле

В марте этого года житель дома на Уральском проспекте, 91 на ГГМ обратился в Роспотребнадзор с жалобой на грязную горячую воду из крана. Специалисты ведомства взяли пробу и пришли к выводу, что пять показателей не соответствуют нормативам СанПиНа.
Так, запах и мутность отобранной горячей воды превысили норматив в два раза, цветность — наполовину. Помимо этого показатель марганца был в три раза выше, чем допустимое значение, а температура горячей воды — ниже на четыре градуса от минимальной нормы.
По результатам проверки управляющую компанию «Домоуправление», обслуживающую дом на Уральском проспекте, 91, привлекли к административной ответственности. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм УК получила штраф в 20 тысяч рублей.
Напомним, на Черноисточинском пруду, который снабжает большую часть Нижнего Тагила питьевой водой, массово дохнет рыба. Житель предположил, что причина — в превышении сероводорода в воде.