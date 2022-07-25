За три дня 10 человек погибли в ДТП в Свердловской области

В произошедших авариях погибли 10 человек, а еще 43 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших в автоавариях - 12 детей.
К главным причинам аварий относятся несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил расположения на проезжей части.
Кроме того, многие водители превышают скорость и не обращают внимание на требования знаков, регулирующих движение. Некоторые водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобилисты, везущие детей, нередко игнорируют либо нарушают правила их перевозки, что повышает риск травматичности несовершеннолетних на дорогах. Нарушения ПДД совершают и сами дети, находящиеся на улице без должного присмотра.
А водители нередко проявляют невнимательность, не замечают детей, стоящих вдоль дорог, не успевают затормозить, когда дети вдруг начинают пересекать проезжую часть, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.