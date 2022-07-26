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8 детей утонули в водоемах Свердловской области с начала лета

8 детей утонули в водоемах Свердловской области с начала лета

Вчера, 13:35
Фото: 1MI
С первого дня лета в водах Свердловской области утонули 32 человека, в том числе 8 детей.

Всего на территории субъекта зарегистрировано 39 происшествий, большая часть которых оказалась со смертельным исходом. Все ситуации возникли на территории запрещенных для купания водоёмов. Каждый утонувший ребёнок не находился под присмотром взрослых в момент своей гибели, сообщает служба связей с общественностью МЧС.

Также сотрудники ведомства рассказали о том, что за 2 летних месяца из-за ненадлежащего поведения вблизи воды было составлено 248 материалов, вынесено 211 представлений. В сумме свердловчан оштрафовали на более чем 600 тысяч рублей.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Смерть#Смерть ребенка#Водоемы#Свердловская область
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