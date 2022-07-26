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Без остановки производства в АО «Уралэлектромедь» отремонтировали конвертер

Без остановки производства в АО «Уралэлектромедь» отремонтировали конвертер

Вчера, 14:34
Фото: УГМК
В филиале УГМК - АО «Уралэлектромедь» капитально отремонтировали конвертер № 2 – один из главных плавильных агрегатов. При этом производство не останавливалось.

Все работы завершились за месяц. В конвертере заменили футеровки, напыльник, фундамент опорных металлоконструкций циклона, корпус с крышкой циклона и участок газохода.

Главной особенностью ремонта стала замена циклона – агрегата первой, в котором аккумулируется грубая пыль. Прежний циклон прослужил более 15 лет. Новый прослужит не меньше, – рассказал глава металлургического цеха ППМ Алексей Соболев.

Конвертер ремонтируют один раз в четыре года. Этому предшествует большая подготовительная работа. Сперва создаются металлоконструкции, затем производится монтаж. Приемная комиссия ППМ отметила выполненные работы оценкой «отлично».

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Группа УГМК#Производство#Капремонт
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