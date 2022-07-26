Более сотни детей-нарушителей пойманы ночью на улицах Нижнего Тагила

108 фактов нахождения несовершеннолетних после 22.00 на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых выявили правоохранительные органы Нижнего Тагила в 2022 году. 88 материалов было направлено в ПДН.

Рейды проводятся регулярно в рамках профилактических мероприятий. Также дежурные наряды полиции ежедневно при патрулировании обращают внимание на подобные факты. В случае обнаружения детей, их доставляют в отделы полиции для выяснения обстоятельств, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». В ведомстве пояснили, что в отношении законных представителей составлено 58 протоколов по нарушению общественной безопасности (ст. 39.2 областного закона Свердловской области) и 20 протоколов за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ). 88 материалов были направлены для рассмотрения в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних. Напомним, что в Нижнем Тагиле с 22.00 до 6.00 несовершеннолетним до 18 лет без сопровождения взрослых запрещено находиться в общественных местах. Согласно постановлению администрации города в список входят: Проспекты, улицы, парки, скверы, площади;

Стадионы и спортивные площадки;

Подъезды, чердаки, подвалы многоквартирных жилых домов, лестничные площадки, лифты, коридоры;

Остановочные комплексы;

Общественный транспорт;

Помещения, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», организации лотерей, азартных игр, в том числе компьютерных игр, боулинга и бильярда;

Помещения для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

Промышленные предприятия, организации и прилегающие к ним территории.

Кладбища;

Рынки;

Строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства;

Нежилые и ветхие дома, бесхозяйные здания;

Вокзалы;

Пляжи, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых водоемах;

Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов;

Общественные бани и сауны;

Гаражные кооперативы;

Территории образовательных и дошкольных учреждений;

Детские и игровые площадки.