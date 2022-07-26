Более сотни детей-нарушителей пойманы ночью на улицах Нижнего Тагила

Рейды проводятся регулярно в рамках профилактических мероприятий. Также дежурные наряды полиции ежедневно при патрулировании обращают внимание на подобные факты. В случае обнаружения детей, их доставляют в отделы полиции для выяснения обстоятельств, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
В ведомстве пояснили, что в отношении законных представителей составлено 58 протоколов по нарушению общественной безопасности (ст. 39.2 областного закона Свердловской области) и 20 протоколов за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ).
88 материалов были направлены для рассмотрения в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних.
Напомним, что в Нижнем Тагиле с 22.00 до 6.00 несовершеннолетним до 18 лет без сопровождения взрослых запрещено находиться в общественных местах. Согласно постановлению администрации города в список входят: