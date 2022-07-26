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Более сотни детей-нарушителей пойманы ночью на улицах Нижнего Тагила

Более сотни детей-нарушителей пойманы ночью на улицах Нижнего Тагила

Сегодня, 14:24
Фото: 1MI
108 фактов нахождения несовершеннолетних после 22.00 на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых выявили правоохранительные органы Нижнего Тагила в 2022 году. 88 материалов было направлено в ПДН.
Рейды проводятся регулярно в рамках профилактических мероприятий. Также дежурные наряды полиции ежедневно при патрулировании обращают внимание на подобные факты. В случае обнаружения детей, их доставляют в отделы полиции для выяснения обстоятельств, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ведомстве пояснили, что в отношении законных представителей составлено 58 протоколов по нарушению общественной безопасности (ст. 39.2 областного закона Свердловской области) и 20 протоколов за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ).

88 материалов были направлены для рассмотрения в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, что в Нижнем Тагиле с 22.00 до 6.00 несовершеннолетним до 18 лет без сопровождения взрослых запрещено находиться в общественных местах. Согласно постановлению администрации города в список входят:

  • Проспекты, улицы, парки, скверы, площади;
  • Стадионы и спортивные площадки;
  • Подъезды, чердаки, подвалы многоквартирных жилых домов, лестничные площадки, лифты, коридоры;
  • Остановочные комплексы;
  • Общественный транспорт;
  • Помещения, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», организации лотерей, азартных игр, в том числе компьютерных игр, боулинга и бильярда;
  • Помещения для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
  • Промышленные предприятия, организации и прилегающие к ним территории.
  • Кладбища;
  • Рынки;
  • Строящиеся и законсервированные объекты капитального строительства;
  • Нежилые и ветхие дома, бесхозяйные здания;
  • Вокзалы;
  • Пляжи, набережные и места неорганизованного отдыха на открытых водоемах;
  • Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов;
  • Общественные бани и сауны;
  • Гаражные кооперативы;
  • Территории образовательных и дошкольных учреждений;
  • Детские и игровые площадки.
За время действия комендантского часа в Нижнем Тагиле задержаны десятки детей
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