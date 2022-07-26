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Бьют молнии, валятся деревья. Ураган прошел в Екатеринбурге

Бьют молнии, валятся деревья. Ураган прошел в Екатеринбурге

Вчера, 16:10
Фото: Е1
Сильный ураган бушует в Екатеринбурге: град, ливень, гром и молнии обрушились на столицу Урала.

Жара в Екатеринбурге сменилась стихийным бедствием. Первыми удары стихии приняли район ВИЗ и Академический. Затем шторм, гроза, град обрушились на весь город. Многие улицы затоплены и стали напоминать реки. Имеющиеся ливневки не справляются с напором воды. 

В Чкаловском районе поблизости со школой № 91 начался пожар. Местные жители рассказывают об устойчивом запахе гари. Молнии сверкают повсеместно, и, возможно, одна из них и спровоцировала возгорание, сообщает Е1. 

Тем, кого на улице застал град, следует отыскать укрытие. Если это невыполнимая, задача, то следует защитить от ударов градин голову. А вот под деревьями прятаться не надо, это даже опасно, информирует ГУ МЧС по Свердловской области. 

Фото: Е1
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#Ринат Камалиев#Происшествия#Новости УрФО#Шторм#Град#Ливень#Гроза#Молнии#Екатеринбург#Потоп#Пожар#Ливневки
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