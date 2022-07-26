Бьют молнии, валятся деревья. Ураган прошел в Екатеринбурге

Жара в Екатеринбурге сменилась стихийным бедствием. Первыми удары стихии приняли район ВИЗ и Академический. Затем шторм, гроза, град обрушились на весь город. Многие улицы затоплены и стали напоминать реки. Имеющиеся ливневки не справляются с напором воды.
В Чкаловском районе поблизости со школой № 91 начался пожар. Местные жители рассказывают об устойчивом запахе гари. Молнии сверкают повсеместно, и, возможно, одна из них и спровоцировала возгорание, сообщает Е1.
Тем, кого на улице застал град, следует отыскать укрытие. Если это невыполнимая, задача, то следует защитить от ударов градин голову. А вот под деревьями прятаться не надо, это даже опасно, информирует ГУ МЧС по Свердловской области.