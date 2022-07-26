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Девушка с татуировкой розы ограбила пожилую екатеринбурженку прямо в её подъезде

Девушка с татуировкой розы ограбила пожилую екатеринбурженку прямо в её подъезде

Вчера, 11:03
Фото: 1MI
Неустановленная жительница Екатеринбурга с татуировкой розы вошла в доверие 85-летней женщины, выхватила её сумочку и убежала. Действия происходили в подъезде дома потерпевшей на Химмаше по улице Бородина, 9.

Девушка вошла в подъезд сразу за пенсионеркой и предложила свою помощь. Бабушка согласилась и стала жертвой обмана: злоумышленница схватила сумку и убежала. Все происходящее сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка в темных очках входит в здание сразу за бабушкой, а через 30 секунд выбегает с сумочкой на плече.

Известно, что это не первый случай ограбления пенсионеров на подъездной территории. Ранее мы писали о том, как екатеринбуржец напал на ветерана Великой Отечественной войны и ограбил его.

Екатеринбуржец напал на ветерана ВОВ и ограбил при входе в подъезд
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#Анна Варнакина#Криминал#Екатеринбург#Кража имущества#Кража денег#Пенсионеры
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