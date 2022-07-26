Девушка с татуировкой розы ограбила пожилую екатеринбурженку прямо в её подъезде

Девушка вошла в подъезд сразу за пенсионеркой и предложила свою помощь. Бабушка согласилась и стала жертвой обмана: злоумышленница схватила сумку и убежала. Все происходящее сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка в темных очках входит в здание сразу за бабушкой, а через 30 секунд выбегает с сумочкой на плече.
Известно, что это не первый случай ограбления пенсионеров на подъездной территории. Ранее мы писали о том, как екатеринбуржец напал на ветерана Великой Отечественной войны и ограбил его.