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Дымящая свалка рядом с лесопилкой на Тагилстрое ликвидирована в Нижнем Тагиле

Дымящая свалка рядом с лесопилкой на Тагилстрое ликвидирована в Нижнем Тагиле

Вчера, 19:02
Фото: TagilCity.ru
Собственник вывез древесный мусор, который неизвестные свозили и поджигали на площадке рядом с лесопилкой на улице Индустриальная, 56 в течение нескольких лет в Нижнем Тагиле.
Опил действительно вывезли в установленный срок, ведутся работы по очистке свалки, — рассказал журналисту TagilCity.ru местный житель Федор.

Однако он отметил, что теперь остатки древесины сжигаются в печках, установленных на территории лесопилки. Поэтому на Тагилстрое все равно пахнет дымом.

Теперь надо поставить современные печи для сжигания опила с камерами дожига, и запретить углежоги посреди района, — считает тагильчанин.

Напомним, жители Тагилстроя долгие годы жаловались на несанкционированную свалку древесных отходов, которую периодически поджигали неизвестные. Из-за едкого запаха дыма у тагильчан возникал кашель и обострялись заболевания. После публикации TagilCity.ru ситуацией заинтересовались в Министерстве природных ресурсов Свердловской области. В результате на месте было проведено выездное совещание, по результатам которого собственник лесопилки пообещал вывезти мусор до 25 июля 2022 года.

Дымящая лесопилка в Нижнем Тагиле будет ликвидирована после проверки Минприроды
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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Лесопилка#Тагилстрой#Пожар#Дым
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