Дымящая свалка рядом с лесопилкой на Тагилстрое ликвидирована в Нижнем Тагиле

Опил действительно вывезли в установленный срок, ведутся работы по очистке свалки, — рассказал журналисту TagilCity.ru местный житель Федор.
Однако он отметил, что теперь остатки древесины сжигаются в печках, установленных на территории лесопилки. Поэтому на Тагилстрое все равно пахнет дымом.
Теперь надо поставить современные печи для сжигания опила с камерами дожига, и запретить углежоги посреди района, — считает тагильчанин.
Напомним, жители Тагилстроя долгие годы жаловались на несанкционированную свалку древесных отходов, которую периодически поджигали неизвестные. Из-за едкого запаха дыма у тагильчан возникал кашель и обострялись заболевания. После публикации TagilCity.ru ситуацией заинтересовались в Министерстве природных ресурсов Свердловской области. В результате на месте было проведено выездное совещание, по результатам которого собственник лесопилки пообещал вывезти мусор до 25 июля 2022 года.