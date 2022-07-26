Дымящая свалка рядом с лесопилкой на Тагилстрое ликвидирована в Нижнем Тагиле

Напомним, жители Тагилстроя долгие годы жаловались на несанкционированную свалку древесных отходов, которую периодически поджигали неизвестные. Из-за едкого запаха дыма у тагильчан возникал кашель и обострялись заболевания. После публикации TagilCity.ru ситуацией заинтересовались в Министерстве природных ресурсов Свердловской области. В результате на месте было проведено выездное совещание, по результатам которого собственник лесопилки пообещал вывезти мусор до 25 июля 2022 года.