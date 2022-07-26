Ежедневно в России ликвидируется больше 1000 предприятий

Трубникова обращает внимание на то, что процесс ликвидации бизнеса многоэтапный, и высокое количество закрытий связано в большей степени с расчисткой госреестров от контрагентов и прочих фиктивных организаций. По данным ФинЭкспертизы, это действительно так: с 3 по 6 месяц 2022 года ФНС активно исключала из ЕГРЮЛ на базе решений налоговой, а 14,5% бизнесов удалили на основании пожеланий собственников.