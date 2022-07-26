Ежедневно в России ликвидируется больше 1000 предприятий

Статистика ФНС показывает, что за 6 месяцев 2022 года закрылось 724 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно этим данным, каждый день с отечественного рынка уходит около 4 тысяч компаний, пишут «Новые Известия» со ссылкой на показатели FinExpertiza.
Некоторые предприниматели предполагают, что виной сложившейся ситуации стали и «ковидные» годы, и санкционное воздействие западных стран. СEO исследовательского АПЭК Дмитрий Орлов предполагает, что пик проблем бизнесменов пройдёт осенью этого года, после чего динамика выйдет из отрицательных показателей.
Олег Матвейченко, политолог, не считает статистику объективной, так как отсутствуют данные других ведомств, из-за чего невозможно провести комплексный анализ ситуации в стране. Со слов Матвейченко, необходимо дождаться показателей третьего квартала 2022 года.
Глава FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что подобные показатели были зафиксированы и в аналогичный период 2020 года — во время введения ограничений, связанных с covid-19. 2 года назад количество ликвидированных компаний превысило показатель в 137 тысяч.
Трубникова обращает внимание на то, что процесс ликвидации бизнеса многоэтапный, и высокое количество закрытий связано в большей степени с расчисткой госреестров от контрагентов и прочих фиктивных организаций. По данным ФинЭкспертизы, это действительно так: с 3 по 6 месяц 2022 года ФНС активно исключала из ЕГРЮЛ на базе решений налоговой, а 14,5% бизнесов удалили на основании пожеланий собственников.
С другой стороны, количество оформлений новых компаний осталось примерно прежним — 78,6 тыс. На нынешний момент в реестре субъектов малого и среднего бизнеса числится 5,6 млн СМП, из них 2,1 млн юридических лиц и 3,4 млн ИП. Бизнес этого сегмента обеспечивает россиянам 15 миллионов вакансий.
«Актион Бухгалтерия» посчитала, что больше всего закрывшихся предприятий работало в сфере оптовой и розничной торговли, продажи, покупки и аренды недвижимости, транспорта.