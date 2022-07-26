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Иностранцы примут участие в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге

Иностранцы примут участие в марафоне «Европа-Азия» в Екатеринбурге

Вчера, 14:03
Фото: 1MI
Легкоатлетический марафон «Европа-Азия» состоится 7 августа в Екатеринбурге с участием иностранных граждан.

В целях развития и пропаганды физкультуры и спорта и привлечения населения к активному образу жизни принято решение о проведении 7 августа в Екатеринбурге легкоатлетического марафона «Европа-Азия». 

Организаторами марафона выступают министерство физической культуры и спорта Свердловской области во взаимодействии с ООО «Уральские городские забеги Европа-Азия» и федерацией легкой атлетики Свердловской области. 

К участию в забеге будут привлечены иностранные граждане. Их приглашению посодействует министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Заявки уже подали бегуны из Казахстана, Белоруссии, Китая, Вьетнама, сообщил департамент информационной политики региона. 

Привлекать к крупным спортивным мероприятиям регионального уровня иностранцев - давняя традиция. Участвовали они и в прежних марафонах вплоть до 2019 года (после случился перерыв, связанный с коронавирусными ограничениями). 

Участникам соревнований предложат несколько дистанций: 42,2 км (собственно, марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км, 800-метровый «детский» забег. Одна из дистанций приурочена ко Дню железнодорожника. Ее длина в тысячу раз превышает ширину железнодорожной колеи и составляет 1520 метров. 

В связи с марафоном планируется временное ограничение автодвижения на федеральной трассе «Екатеринбург-Пермь», а также ограничения движения автотранспорта в пределах следования участников на дорогах уральской столицы. 

Различными силами и ведомствами предусмотрены медицинское обслуживание участников, оказание содействия в обеспечении безопасности и общественного порядка, соблюдении противопожарного режима и санитарно-эпидемиологических норм. 

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