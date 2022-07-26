Коммунальщики перешли в усиленный режим работы из-за ливней в Свердловской области

В свою очередь коммунальные службы должны быть готовы к проведению аварийно-спасательных работ в каждом из городов субъекта. Сити-менеджеров обязали проконтролировать работоспособность систем жизнеобеспечения, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Николай Смирнов.