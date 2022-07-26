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Коммунальщики перешли в усиленный режим работы из-за ливней в Свердловской области

Коммунальщики перешли в усиленный режим работы из-за ливней в Свердловской области

Вчера, 12:19
Фото: 1MI
Причина усиленного режима работы заключается в надвигающейся на Свердловскую область плохой погоде. 26 июля сотрудники МЧС сообщили, что прогнозируются опасные погодные явления: дожди, грозы и град.

Владельцам загородных домовладений, коттеджей и дач рекомендуют подготовиться к проливным дождям: прочистить канализацию, дренажи и системы водоотведения, выключить электронные приборы и не оставлять детей без присмотра.

В свою очередь коммунальные службы должны быть готовы к проведению аварийно-спасательных работ в каждом из городов субъекта. Сити-менеджеров обязали проконтролировать работоспособность систем жизнеобеспечения, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Николай Смирнов.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#МЧС#Дождь#Осадки
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