Куйвашев выполнил требование Путина о детях с Донбасса

Ранее о таких мерах поддержки говорил еще президент РФ Владимир Путин.
В частности, детям будет предоставляться горячее питание, бесплатная одежда, обувь, а также инвентарь для занятий и учебы. Кроме того, при желании можно получить компенсацию в эквивалентном размере.
По словам спикера парламента Людмилы Бабушкиной, поручения президента принимаются депутатами с искренними убеждениями.
Помощь будет предоставляться детям, которые обучаются на очной форме в колледжах и школах. Законопроект был представлено министром образования Юрием Биктугановым. Инициатива поддержана всеми 46 присутствующими депутатами.
Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия сделает все возможное для поддержки детей Донбасса. Глава государства пообещал, что им будет предоставлена поддержка в образовании, соцобеспечение и медицинская помощь.
Беженцы из Донбасса прибывают в Свердловскую область с конца февраля. Приезжают они и в Нижний Тагил. В июле порядка 40 человек были размещены в санатории «Соловьиная роща».