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Куйвашев выполнил требование Путина о детях с Донбасса

Куйвашев выполнил требование Путина о детях с Донбасса

Вчера, 16:41
Фото: 1MI
Бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев из Донбасса будут в Свердловской области. Законопроект, внесенный по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, одобрен депутатами ЗакСо.

Ранее о таких мерах поддержки говорил еще президент РФ Владимир Путин.

В частности, детям будет предоставляться горячее питание, бесплатная одежда, обувь, а также инвентарь для занятий и учебы. Кроме того, при желании можно получить компенсацию в эквивалентном размере.

По словам спикера парламента Людмилы Бабушкиной, поручения президента принимаются депутатами с искренними убеждениями.

Помощь будет предоставляться детям, которые обучаются на очной форме в колледжах и школах. Законопроект был представлено министром образования Юрием Биктугановым. Инициатива поддержана всеми 46 присутствующими депутатами.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия сделает все возможное для поддержки детей Донбасса. Глава государства пообещал, что им будет предоставлена поддержка в образовании, соцобеспечение и медицинская помощь.

Беженцы из Донбасса прибывают в Свердловскую область с конца февраля. Приезжают они и в Нижний Тагил. В июле порядка 40 человек были размещены в санатории «Соловьиная роща».

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Дети#Донбасс#Помощь#Обеспечение#Владимир Путин
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