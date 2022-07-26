Ливни град и ветра сохранятся в Свердловской области до ночи 27 июля

ГУ МЧС по Свердловской области прогнозирует перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях (трансформаторных подстанциях открытого типа). Возможно ухудшение дорожной обстановки в связи с ожидаемыми погодными условиями на автомобильных дорогах области (при боковом ветре и сильном дожде, граде).