Ливни град и ветра сохранятся в Свердловской области до ночи 27 июля

О сохранении угрозы чрезвычайных погодных явлений граждан предупреждает Уральское УГМС. В сводке говорится о рисках паводков, размыва почвы и дорог, повреждения построек, повала деревьев. Муниципалитеты, организации и предприятия предупреждены о необходимости принятия превентивных мер для недопущения аварийных явлений.
ГУ МЧС по Свердловской области прогнозирует перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях (трансформаторных подстанциях открытого типа). Возможно ухудшение дорожной обстановки в связи с ожидаемыми погодными условиями на автомобильных дорогах области (при боковом ветре и сильном дожде, граде).