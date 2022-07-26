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Ливни град и ветра сохранятся в Свердловской области до ночи 27 июля

Ливни град и ветра сохранятся в Свердловской области до ночи 27 июля

Вчера, 17:27
Фото: 1MI
Вплоть до ночи 27 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, ливни, крупный град, усиление ветра до порывов 25 м/с.

О сохранении угрозы чрезвычайных погодных явлений граждан предупреждает Уральское УГМС. В сводке говорится о рисках паводков, размыва почвы и дорог, повреждения построек, повала деревьев. Муниципалитеты, организации и предприятия предупреждены о необходимости принятия превентивных мер для недопущения аварийных явлений. 

ГУ МЧС по Свердловской области прогнозирует перебои в подаче электроэнергии в результате перехлеста и обрыва проводов и замыканий на электросетях (трансформаторных подстанциях открытого типа). Возможно ухудшение дорожной обстановки в связи с ожидаемыми погодными условиями на автомобильных дорогах области (при боковом ветре и сильном дожде, граде).

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