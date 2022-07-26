Молодая мама пыталась заработать в Екатеринбурге и осталась без зарплаты

В объявлении было указано, что за работу от четырех часов в день выплачивается от 500 до 2500 рублей за смену. Девушка решила устроиться. В офисе ей выдали раздаточный материал, визитки и листовки, а также объявления. Вместе с ребенком как раз по четыре часа девушка раздавала рекламную продукцию и расклеивала объявления.