Молодая мама пыталась заработать в Екатеринбурге и осталась без зарплаты

Молодая 22-летняя мама искала работу со свободным графиком с целью улучшения тяжелого материального положения. Она присмотрела себе работу промоутером в фирме по ремонту оргтехники «Мой мастер».
В объявлении было указано, что за работу от четырех часов в день выплачивается от 500 до 2500 рублей за смену. Девушка решила устроиться. В офисе ей выдали раздаточный материал, визитки и листовки, а также объявления. Вместе с ребенком как раз по четыре часа девушка раздавала рекламную продукцию и расклеивала объявления.
После пяти смен была обещана зарплата. Однако никто денег девушке не выдал. Она пришла в офис с дедом, однако говорить не стали ни с кем из них. Юрист Сергей Барсуков рекомендует обращаться на недобросовестных работодателей с заявлением в прокуратуру, сообщает «КП-Екатеринбург».