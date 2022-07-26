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Молодая мама пыталась заработать в Екатеринбурге и осталась без зарплаты

Молодая мама пыталась заработать в Екатеринбурге и осталась без зарплаты

Вчера, 19:21
Фото: 1MI
Девушке с маленьким ребенком не заплатили за работу промоутером в Екатеринбурге.

Молодая 22-летняя мама искала работу со свободным графиком с целью улучшения тяжелого материального положения. Она присмотрела себе работу промоутером в фирме по ремонту оргтехники «Мой мастер». 

В объявлении было указано, что за работу от четырех часов в день выплачивается от 500 до 2500 рублей за смену. Девушка решила устроиться. В офисе ей выдали раздаточный материал, визитки и листовки, а также объявления. Вместе с ребенком как раз по четыре часа девушка раздавала рекламную продукцию и расклеивала объявления. 

После пяти смен была обещана зарплата. Однако никто денег девушке не выдал. Она пришла в офис с дедом, однако говорить не стали ни с кем из них. Юрист Сергей Барсуков рекомендует обращаться на недобросовестных работодателей с заявлением в прокуратуру, сообщает «КП-Екатеринбург». 

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