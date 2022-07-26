TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
На День города в Нижнем Тагиле ограничат продажу спиртного

На День города в Нижнем Тагиле ограничат продажу спиртного

Вчера, 16:38
Фото: 1MI
Принято решение об ограничении торговли спиртным в ходе празднования Дня города в Нижнем Тагиле.

С целью успешного проведения юбилейных торжеств, а именно - недопущения инцидентов, нарушающих общественное спокойствие, администрация Нижнего Тагила приняла решение об ограничении реализации алкогольной продукции в ходе празднования 300-летия Нижнего Тагила. 

5 августа 2022 года с 15.00 часов до 23.00 часов запрет на продажу алкоголя будет действовать: 

  • по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский

А 12 августа 2022 года с 13.00 часов до 23.00 часов и 13 августа 2022 года с 10.00 часов до 23.00 часов спиртное нельзя продавать в территориально определенных границах: 

  • по улице Горошникова на участке от улицы Заводская до улицы Красноармейская;
  • по улице Красноармейская на участке от улицы Горошникова до улицы Уральская;
  • по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина на участке от улицы Уральская до улицы Островского;
  • по улице Островского на участке от проспекта Ленина до улицы Газетная;
  • по улице Газетная на участке от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;
  • по улице Октябрьской революции на участке от улицы Газетная до улицы Заводская;
  • по улице Заводская на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Горошникова.
Фейерверки, кино под открытым небом и Хабиб. Как Нижний Тагил отметит День города
Узнать подробнее
#Ринат Камалиев#Общество#300 лет Нижнему Тагилу#Эксклюзив#Праздник#Юбилей#Торжество#Алкоголь#Спиртное#Запрет#Ограничение
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Сегодня, 14:35
Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31
На 300-летие Нижнего Тагила перекроют центр города
Вчера, 17:07
Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:28
За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель
Вчера, 15:41
Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
25 июля, 15:01