На День города в Нижнем Тагиле ограничат продажу спиртного

С целью успешного проведения юбилейных торжеств, а именно - недопущения инцидентов, нарушающих общественное спокойствие, администрация Нижнего Тагила приняла решение об ограничении реализации алкогольной продукции в ходе празднования 300-летия Нижнего Тагила.
5 августа 2022 года с 15.00 часов до 23.00 часов запрет на продажу алкоголя будет действовать:
А 12 августа 2022 года с 13.00 часов до 23.00 часов и 13 августа 2022 года с 10.00 часов до 23.00 часов спиртное нельзя продавать в территориально определенных границах: