Об опасности купания в городских фонтанах рассказали медики Нижнего Тагила

Официально пригодных для купания мест в Нижнем Тагиле нет. Самым доступным способом освежиться часто становятся фонтаны. В настоящее время на территории Нижнего Тагила запущены и работают около десятка фонтанов. Самые известные из них — «Каменный цветок» в Комсомольском сквере и три в Театральном сквере.
Также небольшие фонтаны работают возле Центральной аптеки на проспекте Ленина, 46, на площади Славы и в сквере «Пионерский». Кроме того, каскад небольших фонтанов имеется в Центральном парке культуры и отдыха имени Бондина.
Чаще всего наблюдается картина, когда дети старшего возраста резвятся у фонтанов, а малышей за руку держат родители. Но некоторые заходят в воду.
Мнение о том, что вода в фонтанах подвержена обработке и поэтому она безопасна — это миф. Вода там не обеззараживается. Она не пригодна ни для питья, ни для купания. Свою лепту вносят птицы, регулярно «удобряющие» воду. Домашние и простые уличные животные, спасаясь от жары тоже любят окунуться. Под воздействием жары в воде размножаются вредные для здоровья микроорганизмы, которые могут вызвать множество различных инфекционных заболеваний. Дети и взрослые рискуют заболеть респираторными и кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А, грибковыми инфекциями и даже заразиться глистами, — рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи ДГБ Нижнего Тагила Елена Проворова.
При купании в фонтане есть высокий риск получения электротравмы, несмотря на требования к безопасности таких конструкций, утверждает специалист. Ребенок, по её словам, не сразу обратит внимание на покалывания от электрического тока. Травма может оказаться смертельной.
Допуская купание в фонтане, родитель сознательно подвергает жизнь и здоровье ребенка опасности. Играя в чаше фонтана, ребенок может захлебнуться водой, поскользнуться, серьезно удариться об элементы конструкции и получить травму или перелом, поясняют специалисты Детской городской больницы. На дне фонтана могут оказаться мусор и осколки, и риск серьезной травмы возрастает. Известны случаи, когда дети получали повреждения от воды, вылетающей из сопел насадок фонтана под большим давлением.
Если имеется большое желание помочь своему ребенку освежиться в жару — возьмите с собой бутылку с водой, чтобы безопасно устроить водные процедуры. Можно сделать брызгалку или купить водяной пистолет. Для прогулок выбирайте парки с большим количеством зеленых насаждений. В них легче дышать и приятней находиться. Скорректируйте рацион питания: включите больше фруктов и овощей, предлагайте ребенку пить больше воды, морса, соков. Наслаждайтесь летом и помните, что здоровье и безопасность детей — это ответственность родителей! — сообщили в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.