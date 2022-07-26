Об опасности купания в городских фонтанах рассказали медики Нижнего Тагила

Допуская купание в фонтане, родитель сознательно подвергает жизнь и здоровье ребенка опасности. Играя в чаше фонтана, ребенок может захлебнуться водой, поскользнуться, серьезно удариться об элементы конструкции и получить травму или перелом, поясняют специалисты Детской городской больницы. На дне фонтана могут оказаться мусор и осколки, и риск серьезной травмы возрастает. Известны случаи, когда дети получали повреждения от воды, вылетающей из сопел насадок фонтана под большим давлением.