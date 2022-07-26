Первый отель Hyatt Place в России отпраздновал день рождения

4-звездочный отель, который расположен в центре Екатеринбурга у стадиона «Екатеринбург Арена», за год встретил 38 тысяч посетителей, принял на своих площадках 328 мероприятий и получил звания «Открытие года» и «Лучший отель для самостоятельных путешественников 4*-5*» премии Уральская звезда, сообщает пресс-служба УГМК.
Сейчас гостиница на «Яндекс. Карты» имеет оценку 5.0 – максимально возможную. Все это стало возможным благодаря работе команды.
В отеле есть 146 номеров с отдельными зонами для работы и отдыха, а также уютной зоной для релакса с диваном и мини-холодильником. Также там имеются event-пространства на отдельном этаже с доступом на открытые террасы.
В ресторане гости могут насладиться популярными блюдами интернациональной кухни с использованием местных свежих продуктов.
Имеется в гостинице и спортбар и фитнес центр. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.
В честь праздника Hyatt Place Ekaterinburg приготовил подарки, которые 31 подарит гостям – это праздничный завтрак. Те, кто часто останавливался в отеле получат ценные призы, а у подписчиков соцсетей отеля есть шанс выиграть «Ночь в люксе с балконом».