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Первый отель Hyatt Place в России отпраздновал день рождения

Первый отель Hyatt Place в России отпраздновал день рождения

Вчера, 15:23
Фото: УГМК
Первому в России отелю популярного бренда Hyatt Place в Екатеринбурге исполняется 1 год.

4-звездочный отель, который расположен в центре Екатеринбурга у стадиона «Екатеринбург Арена», за год встретил 38 тысяч посетителей, принял на своих площадках 328 мероприятий и получил звания «Открытие года» и «Лучший отель для самостоятельных путешественников 4*-5*» премии Уральская звезда, сообщает пресс-служба УГМК.

Сейчас гостиница на «Яндекс. Карты» имеет оценку 5.0 – максимально возможную. Все это стало возможным благодаря работе команды.

В отеле есть 146 номеров с отдельными зонами для работы и отдыха, а также уютной зоной для релакса с диваном и мини-холодильником. Также там имеются event-пространства на отдельном этаже с доступом на открытые террасы.

В ресторане гости могут насладиться популярными блюдами интернациональной кухни с использованием местных свежих продуктов. 

Имеется в гостинице и спортбар и фитнес центр. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi.

В честь праздника Hyatt Place Ekaterinburg приготовил подарки, которые 31 подарит гостям – это праздничный завтрак. Те, кто часто останавливался в отеле получат ценные призы, а у подписчиков соцсетей отеля есть шанс выиграть «Ночь в люксе с балконом».

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Отдых#Отель
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