Планируется открыть новый съезд с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

В администрации Нижнего Тагила приняли решение о строительстве еще одного съезда с реконструируемого моста на Циолковского. Он должен вести в сторону кругового перекрестка на улице Серова. Об этом в интервью каналу «Тагил-ТВ» сказал замглавы города по горхозяйству и строительству Егор Копысов.