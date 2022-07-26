Планируется открыть новый съезд с моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

В администрации Нижнего Тагила приняли решение о строительстве еще одного съезда с реконструируемого моста на Циолковского. Он должен вести в сторону кругового перекрестка на улице Серова. Об этом в интервью каналу «Тагил-ТВ» сказал замглавы города по горхозяйству и строительству Егор Копысов.
По словам Копысова, скоро получится открыть движение на улицу Грибоедова. 26 июля там проходит рабочее совещание. В его ходе рассматривается, как оптимальным способом организовать движение. Велика вероятность, что организуют его в одном направлении, с Тагилстроя, чтобы разгрузить движение и частично перенаправить на менее загруженную улицу Серова.
На стройке активно ведутся работы, поведал руководитель проекта из подрядной организации «Уралстроймонтаж» Владимир Останин. Строители на мосту закрыли нечетную сторону улицы. Теперь рабочие дополнительно уплотняют ее, чтобы не допустить просадок грунта.