Почему за грязную воду оштрафовали управляющую компанию в Нижнем Тагиле

В марте этого года на 20 тысяч рублей оштрафовали управляющую компанию «Домоуправление», так как в Роспотребнадзор с жалобой на плохую горячую воду обратился житель дома на Уральском проспекте, 91 в Нижнем Тагиле. Эта новость стала неожиданностью для тагильчан — комментарии заполонил вопрос «В чем вина управляющей компании?»
Зоны ответственности за подачу горячей и холодной воды в Нижнем Тагиле четко разграничена. Водоснабжение до жилых домов обеспечивают ресурсоснабжающие организации, в самих многоэтажках — управляющие компании. При этом холодная вода подается по сетям водоснабжения, который обслуживает ООО «Водоканал-НТ», горячая вода — по трубопроводам, контролируемым разными организациями в зависимости от района. За горячую воду в центре города, на Тагилстрое и Красном Камне отвечает МУП «Тагилэнерго», на Вагонке и Северном поселке — МУП «Горэнерго-НТ», на ГГМ и в остальных районах — АО «Регионгаз-инвест».
Зона ответственности обслуживающей организации до входа в дом, остальное — управляющей компании, — разъяснили редакции TagilCity.ru в Роспотребнадзоре Нижнего Тагила.
Проще говоря, за качество воды до многоэтажки отвечают коммунальщики, за качество воды в квартире — управляющая компания. Но как установить, где именно течет несоответствующая санитарно-эпидемиологическим нормам вода?
Чтобы найти нарушителя, специалисты Роспотребнадзора берут пробы в двух местах — на границе трубопроводов обслуживающей организации и УК, а также в квартире жителя. В дом на Уральском проспекте, 91 в Нижнем Тагиле поступает холодная вода — нагрев происходит через закрытый теплообменник, который находится в центральном тепловом пункте. Пробы воды Роспотребнадзор взял в двух точках, по результатам исследования которых была установлена вина управляющей компании.
По обращению было возбуждено два административных расследования — в отношении ООО «Домоуправление» и ООО «Водоканал-НТ». С 14 марта 2022 года был проведен отбор проб холодной питьевой воды на сетях балансовой принадлежности ООО «Водоканал-НТ» (на ближайшей станции), а также холодной воды и горячего водоснабжения на сетях балансовой принадлежности управляющей компании «Домоуправления» — непосредственно в квартире на Уральском проспекте, 91. По результатам экспертизы вышло, что на балансовой точке ООО «Водоканал-НТ» все соответствует гигиеническим нормативам, а на балансовой точке ООО «Домоуправление» не соответствует по показателям: запах, мутность, цветность и марганец, — рассказал редакции TagilCity.ru специалист-эксперт Роспотребнадзора Антон Токарев.
Проверку в беседе с нашей редакцией подтвердили в ООО «Водоканал-НТ». По словам заместителя директор по производству Руслана Кондакова, качество холодной воды, поступающей до границы многоэтажки, подтверждено специалистами.
После совместного отбора контрольной пробы, согласно результатам анализа Роспотребнадзора, на границе балансовой принадлежности ООО «Водоканал-НТ» вода соответствует СанПиН. Сеть водоснабжения в районе МКД Уральский проспект, 91 не находится на обслуживании ООО «Водоканал-НТ», соответственно, за качество воды отвечает управляющая компания, — пояснил в беседе с редакцией TagilCity.ru Руслан Кондаков.
Получить комментарий от управляющей компании «Домоуправление» редакции TagilCity.ru не удалось. Сотрудница УК ответила, что юриста нет на месте, отказавшись предоставить личный номер специалиста. А звонок на рабочий номер телефона директора УК остался без ответа.
Напомним, проверка горячей воды на Уральском проспекте, 91 на ГГМ в Нижнем Тагиле была организована после жалобы жителя дома. Показатели запаха и мутности отобранной горячей воды превысили норму в два раза, цветности — наполовину. Марганца в пробе было в три раза больше допустимого значения, а температура горячей воды была ниже на четыре градуса от минимальной нормы. За это управляющую компанию «Домоуправление» оштрафовали на 20 тысяч рублей.