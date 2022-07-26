Почему за грязную воду оштрафовали управляющую компанию в Нижнем Тагиле

Напомним, проверка горячей воды на Уральском проспекте, 91 на ГГМ в Нижнем Тагиле была организована после жалобы жителя дома. Показатели запаха и мутности отобранной горячей воды превысили норму в два раза, цветности — наполовину. Марганца в пробе было в три раза больше допустимого значения, а температура горячей воды была ниже на четыре градуса от минимальной нормы. За это управляющую компанию «Домоуправление» оштрафовали на 20 тысяч рублей.