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Подросток в Нижнем Тагиле насмерть разбился на квадроцикле

Подросток в Нижнем Тагиле насмерть разбился на квадроцикле

Вчера, 09:14
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле
Снегоболотоход «Стелс» попал в ДТП 24 июля около 9 часов вечера в лесу на трассе «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов». Юный водитель скончался в медицинском учреждении.

Сотрудники дорожной полиции обнаружили перевернувшийся автотранспорт в 400 м от 135 км шоссе вблизи пос. Горбуново. 17-летний водитель не рассчитал свои силы, и снегоболотоход опрокинуся, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД в Тагиле.

Водитель и его восемнадцатилетний пассажир были доставлены в Детскую городскую больницу No3». Подросток скончался, совершеннолетний парень выжил.

Известно, что тагильчанин был не вправе управлять снегоболотоходом, однако ранее не попадался на глаза полицейским за нарушения ПДД. Пассажир рассказал, что погибший позвал его прокатиться по лесной местности на транспорте родителей. Ключи от квадроцикла находились в неограниченном доступе по месту жительства несовершеннолетнего. Родственники погибшего, которым принадлежит квадроцикл, не знали о том, что ребёнок взял транспортное средство и уехал на прогулку.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Дети#Подростки#Смертельное дтп#Смерть ребенка
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