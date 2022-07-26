Подросток в Нижнем Тагиле насмерть разбился на квадроцикле

Сотрудники дорожной полиции обнаружили перевернувшийся автотранспорт в 400 м от 135 км шоссе вблизи пос. Горбуново. 17-летний водитель не рассчитал свои силы, и снегоболотоход опрокинуся, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД в Тагиле.
Водитель и его восемнадцатилетний пассажир были доставлены в Детскую городскую больницу No3». Подросток скончался, совершеннолетний парень выжил.
Известно, что тагильчанин был не вправе управлять снегоболотоходом, однако ранее не попадался на глаза полицейским за нарушения ПДД. Пассажир рассказал, что погибший позвал его прокатиться по лесной местности на транспорте родителей. Ключи от квадроцикла находились в неограниченном доступе по месту жительства несовершеннолетнего. Родственники погибшего, которым принадлежит квадроцикл, не знали о том, что ребёнок взял транспортное средство и уехал на прогулку.