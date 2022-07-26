Подросток в Нижнем Тагиле насмерть разбился на квадроцикле

Известно, что тагильчанин был не вправе управлять снегоболотоходом, однако ранее не попадался на глаза полицейским за нарушения ПДД. Пассажир рассказал, что погибший позвал его прокатиться по лесной местности на транспорте родителей. Ключи от квадроцикла находились в неограниченном доступе по месту жительства несовершеннолетнего. Родственники погибшего, которым принадлежит квадроцикл, не знали о том, что ребёнок взял транспортное средство и уехал на прогулку.