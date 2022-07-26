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Posted 26 июля 2022,, 08:24

Published 26 июля 2022,, 08:24

Modified Вчера, 19:21

Updated Вчера, 19:21

Противокашлевые средства в каталоге Озон. ру: виды, состав, мифы о лечении

26 июля 2022, 08:24
Мифы о лечении кашля. Обзор каталога средств от кашля на Озон.ру. Отхаркивающие препараты, лекарства от сухого кашля, детская серия.

Кашель — это возможность нашего тела избавить дыхательные пути и лёгкие от чужеродных частиц, жидкости, пищи. Очистить грудную клетку от слизи помогут отхаркивающие средства.

Что мы предлагаем

Большое количество и высокая вязкость мокроты мешают её выведению. Размножение бактерий приводит к воспалительным заболеваниям.

Для лечения Озон интернет-магазин Воронеж предлагает:

1. Средства, на основе растительного сырья:

  • «Мукалтин» — таблетки на основе корня алтея;
  • «Таблетки от кашля» на основе травы термопсиса;
  • «Пертусин» — сироп из травы чабреца;
  • «Геделикс» — капли и сироп из листьев плюща подходит для детей с рождения;
  • «Бронхипрет» — экстракт тимьяна и плюща;
  • «Доктор Мом», «Линкас» сиропы состоят из 10 растений.

Стимулируют работу рецепторов и улучшают сокращения мышц живота и бронхов. Это продвигает мокроту вверх по дыхательным путям для выведения через рот.

2. Препараты, разжижающие мокроту:

  • с амброксолом — «Амбробене», «Лазолван», форма выпуска — сироп, таблетки, ингаляционные растворы. Совместимы с антибиотиками, низкая цена;
  • ацетилцистеином — «АЦЦ», «Флуимуцил». Выпускают в виде порошков, шипучих таблеток разной дозировки. Противовоспалительное действие. Мокроты становится много, облегчается выведение;
  • «Бромгексин» в таблетках, сиропе.

3. Комбинированные препараты основа — растения и муколитики: «Коделак бронхо», «ОРВИС бронхо».

Виды болезней, сопровождаемых кашлем

Кашель — один из важных симптомов серьёзных заболеваний:

  • грипп и простуда;
  • COVID-19;
  • хронические: астма, бронхит, туберкулёз;
  • инфекционные: коклюш;
  • сердечно-сосудистые;
  • расстройства нервной системы.

Точный диагноз поставит лечащий доктор. Покашливания мучают вас, раздражает окружающих. Можно заказать в интернет-магазине средство от кашля.

Детские средства

Разнообразие вариантов лечения детей средствами, отпускаемыми без рецепта врача, предлагает ozon.ru. В нашем каталоге найдутся препараты для любого возраста с 0 лет.

Обратите внимание! Лекарства, снимающие вязкость мокроты, могут увеличить её количество. Дети младшего возраста самостоятельно не справятся с выведением.

Основа детских форм от кашля — сиропы из растений, ингаляции. Минимум побочного действия, но принимать придётся часто.

Средства от сухого кашля

Навязчивый кашель без мокроты мешает работать, учиться. Часто мучает по ночам. Лекарство от кашля сухого можно купить на нашем сайте.

Рекомендуем:

  • «Синекод» сироп и капли для взрослых и детей с 2 месяцев;
  • «Панатус Форте», «Омнитус», «Коделак Нео», «Либексин» в таблетках и жидкие.

Вы не сможете предотвратить проявления кашля при гриппе, простуде, COVID-19. Мерами профилактики станет соблюдение дистанции и этикета в общественных местах, гигиена рук, носа и полости рта, своевременная прививка, консультация доктора.

Мифы о кашле

Покашливания — это не болезнь, а симптом нескольких заболеваний. Разные типы кашля, высокая распространённость породили много мифов:

1. Надо быстрее избавиться от него.

Очищая от мокроты пути для нормального дыхания, позволяет предотвратить инфицирование. Это большая польза.

2. Без осложнений кашель можно не лечить.

Да, стандартное течение болезни позволяет организму самостоятельно восстановиться. Часто для полного выздоровления требуется несколько недель.

3. Надо лечить с применением антибиотиков.

Не всегда. Вирусная этиология требует другого подхода.

4. Лечение препаратами начать как можно раньше.

Нет. Первые приступы неосложнённого кашля можно устранить домашними средствами: тёплым чаем, молоком, минеральной водой.

Решение о диагнозе и методике лечения принимает доктор. А помочь себе и детям в комплексной терапии заболеваний, сопровождаемых кашлем с вязкой мокротой, помогут препараты на Озон.ру.

Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения», ОГРН 1027739244741, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6

Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов.

#Здоровье#Лекарство#Лекарства#Аптека#Елена Озерова
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