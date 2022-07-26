«Разули машину»: с отечественного авто екатеринбуржца украли капот и двери

В опубликованном на своей страничке видео мужчина не стесняется выражений, называя похитителей «уродами». На кадрах видно автомобиль, у которого нет ни дверей, ни капота. Воры спилили и унесли крупные детали с автомобиля в районе дома по улице Спутников, 11 в микрорайоне Кольцово, сообщил пострадавший в соцсетях. Неизвестно, планирует ли «разутый» автомобилист обращаться в полицию.