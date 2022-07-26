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«Разули машину»: с отечественного авто екатеринбуржца украли капот и двери

«Разули машину»: с отечественного авто екатеринбуржца украли капот и двери

Вчера, 09:18
Фото: скриншот водиео пострадавшего
Владимир разом лишился дверей и капота на своей Lada Xray в Екатеринбурге.

В опубликованном на своей страничке видео мужчина не стесняется выражений, называя похитителей «уродами». На кадрах видно автомобиль, у которого нет ни дверей, ни капота. Воры спилили и унесли крупные детали с автомобиля в районе дома по улице Спутников, 11 в микрорайоне Кольцово, сообщил пострадавший в соцсетях. Неизвестно, планирует ли «разутый» автомобилист обращаться в полицию.

Ранее мы рассказывали о том, что воры в Свердловской области начали демонтировать крупные элементы с припаркованных машин иностранного производства. Эксперты предполагают, что повышенный интерес к запчастям связан с дефицитом запчастей на иномарки.

Воры стали красть двери и колеса иномарок в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Криминал#Происшествия#Екатеринбург#Кража имущества#Авто#Лада
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