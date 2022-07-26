Ребенку оторвало руку стиральной машиной в Нижнем Новгороде

Специалисты Семеновской ЦРБ оказали ему первую помощь. После за ребенком вылетел вертолет центра медицины катастроф и доставил в Нижний Новгород. Там врачи Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета успешно провели операцию по реплантации отсеченной конечности, сообщили в РИА «Новости».