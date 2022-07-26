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Ребенку оторвало руку стиральной машиной в Нижнем Новгороде

Ребенку оторвало руку стиральной машиной в Нижнем Новгороде

Вчера, 21:40
Фото: 1MI
Мальчик в Нижнем Новгороде лишился части руки, засунув ее в стиральную машину.

В воскресенье 24 июля в городе Семенов Нижегородской области пятилетний мальчик положил руку в работающую стиральную машину. В результате, ребенку оторвало часть правой руки в области локтевого сустава. 

Специалисты Семеновской ЦРБ оказали ему первую помощь. После за ребенком вылетел вертолет центра медицины катастроф и доставил в Нижний Новгород. Там врачи Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета успешно провели операцию по реплантации отсеченной конечности, сообщили в РИА «Новости». 

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#Ринат Камалиев#Здоровье#Стиральная машина#Травма#Рука#Ребенок#Спасение#Врачи
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