Ребенку оторвало руку стиральной машиной в Нижнем Новгороде

В воскресенье 24 июля в городе Семенов Нижегородской области пятилетний мальчик положил руку в работающую стиральную машину. В результате, ребенку оторвало часть правой руки в области локтевого сустава.
Специалисты Семеновской ЦРБ оказали ему первую помощь. После за ребенком вылетел вертолет центра медицины катастроф и доставил в Нижний Новгород. Там врачи Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета успешно провели операцию по реплантации отсеченной конечности, сообщили в РИА «Новости».