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Скейт-парк на Площади Славы в Нижнем Тагиле отремонтируют из-за появления дыр

Скейт-парк на Площади Славы в Нижнем Тагиле отремонтируют из-за появления дыр

Вчера, 14:12
В скейт-парке на Площади Славы в Нижнем Тагиле в фанерном покрытии трюковых элементов появляются травмоопасные дыры. В связи с чем было принято решение провести ремонт фигур.

Скейт-площадка на Площади Славы является популярным метом среди вагонской молодежи. Ежедневно с утра до вечера здесь проводят время десятки подростков. Из-за чего фанерное покрытие на трюковых элементах постепенно изнашивается. В некоторых местах образовались дыры, а металлические листы для плавного заезда на фигуры — отпали.

Молодые люди, которые катаются на скейт-площадке, опасаются, что в скором времени она станет травмоопасной, и просят срочного ремонта. По их словам, уже было несколько случаев, самокатчики падали на скорости, так как колеса застревали в дырах.

В администрации Нижнего Тагила сообщали, что скейт-парк обслуживает компания «Гидравлика». И в ближайшем времени будет принято решение о ремонте трюковых элементов.

Подрядная организация совместно со службой заказчика городского хозяйства обследуют поврежденный участок и примут решение о проведение ремонтных работ, — рассказали в мэрии.

Капитальный ремонт данного скейт-парка был проведен в прошлом году после проверки прокуратуры. Ведомство установило, что площадка не соответствовала требованиям безопасности. После этого был проведен ремонт объекта за 930 тысяч рублей. Подрядчиком выступила компания «Энерготехсервис», которая заменила 80% поверхностей из армированной фанеры, боковые покрытия, а также провела обшивку коробов.

#Анна Григорьева
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