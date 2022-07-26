Свердловское правительство выделит гранты на приюты для бездомных животных

В региональном бюджете на эти средства предусмотрено чуть более 2,8 миллиона рублей. Конкурсную заявку имеют право направить некоммерческие организации, уже имеющие помещения для содержания бездомных животных и ухода за ними. Условием предоставления гранта является также опыт деятельности — от года и выше. Средства гранта могут быть направлены на устройство вольеров и стерилизацию.