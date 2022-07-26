Свердловское правительство выделит гранты на приюты для бездомных животных

В региональном бюджете на эти средства предусмотрено чуть более 2,8 миллиона рублей. Конкурсную заявку имеют право направить некоммерческие организации, уже имеющие помещения для содержания бездомных животных и ухода за ними. Условием предоставления гранта является также опыт деятельности — от года и выше. Средства гранта могут быть направлены на устройство вольеров и стерилизацию.
На данный момент животные без хозяев в Свердловской области находятся в 11 частных и одном муниципальном приюте. Для решения проблемы гуманного обращения с беспризорными животными разработан план строительства новых приютов в каждом управленческом округе и Екатеринбурге до 2026 года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле также планируется построить приют для бездомных животных. Местом его размещения выбрана Черемшанка. Это будет модульный объект. Стоимость строительства оценивается примерно в 40 миллионов рублей. Конкурс по выбору подрядчика для создания приюта планируется объявить после выделения средств областным бюджетом. Отмечается, что стоимость может измениться.
Кроме того, территории для размещения приютов уже подготовлены в Верхотурье, Алапаевске, Верхней Салде, Сысерсти и Полевском. Еще одна территория — это поселок Билимбай в Екатеринбурге.