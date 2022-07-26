Упавшему в шахту лифта продавцу в Реже сеть магазинов выплатит 700 тысяч рублей

Напомним, ранее о случае падения в шахту лифта сотрудника «Эльдорадо» анонимно рассказывал один из сотрудников сети. По его словам, начальство на одном из собраний привело этот случай в качестве примера лояльности к компании, так как сотрудник не стал обращаться в органы для проведения проверки. Также работник рассказывает об издевательствах со стороны руководства, которое заставляет перерабатывать, публично извиняться на камеру, а также публиковать рекламу со Сталиным.