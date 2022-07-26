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Упавшему в шахту лифта продавцу в Реже сеть магазинов выплатит 700 тысяч рублей

Упавшему в шахту лифта продавцу в Реже сеть магазинов выплатит 700 тысяч рублей

Вчера, 14:38
Фото: 1MI
Продавцу-кассиру, который упал в шахту лифта в Реже, крупная торговая сеть выплатит 700 тысяч рублей.

Работник упал в шахту в декабре 2021 года, когда занимался выгрузкой товара. Он получил травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Сам заявитель сообщил, что испытывает нравственные и физические страдания. Ему до сих пор не удалось восстановиться. Бывшему работнику сети до сих пор сложно двигаться и сидеть, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Прокурор Режа обратился в суд с иском в интересах работника. Он потребовал компенсацию морального вреда. Иск суд удовлетворил и назначил сумму в 700 тысяч рублей.

Напомним, ранее о случае падения в шахту лифта сотрудника «Эльдорадо» анонимно рассказывал один из сотрудников сети. По его словам, начальство на одном из собраний привело этот случай в качестве примера лояльности к компании, так как сотрудник не стал обращаться в органы для проведения проверки. Также работник рассказывает об издевательствах со стороны руководства, которое заставляет перерабатывать, публично извиняться на камеру, а также публиковать рекламу со Сталиным.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Реж#Падение#Сотрудник#Магазин#Суд#Компенсация
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