В Нижнем Тагиле судят беглеца из колонии-поселения

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила направила в суд материалы по делу мужчины 1989 года рождения, совершавшего побег из колонии-поселения. Обвиняемый полностью признает вину. Теперь его дело рассмотрит тагильский Ленинский районный суд.
Установлено, что 17 мая утром преступник пешком покинул пределы исправительной колонии № 12. Он планировал добраться до села Братское и найти спрятанный там тайник с мобильными телефонами.
В тот же день неудачливого беглеца задержали на станции «Екатеринбург-Пассажирский», откуда доставили назад в исправительное учреждение. Тогда же стало понятно, что за свой проступок мужчине предстоит еще один суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.