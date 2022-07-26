В Нижнем Тагиле судят беглеца из колонии-поселения

В тот же день неудачливого беглеца задержали на станции «Екатеринбург-Пассажирский», откуда доставили назад в исправительное учреждение. Тогда же стало понятно, что за свой проступок мужчине предстоит еще один суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.