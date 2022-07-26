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В Нижнем Тагиле судят беглеца из колонии-поселения

В Нижнем Тагиле судят беглеца из колонии-поселения

Вчера, 20:12
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле готовится судебный процесс над преступником, совершившим побег из колонии-поселения.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила направила в суд материалы по делу мужчины 1989 года рождения, совершавшего побег из колонии-поселения. Обвиняемый полностью признает вину. Теперь его дело рассмотрит тагильский Ленинский районный суд. 

Установлено, что 17 мая утром преступник пешком покинул пределы исправительной колонии № 12. Он планировал добраться до села Братское и найти спрятанный там тайник с мобильными телефонами. 

В тот же день неудачливого беглеца задержали на станции «Екатеринбург-Пассажирский», откуда доставили назад в исправительное учреждение. Тогда же стало понятно, что за свой проступок мужчине предстоит еще один суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

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#Ринат Камалиев#Происшествия#Нижний Тагил#Колония#Поселение#Прокуратура#Суд#Побег#Беглец#Задержание
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