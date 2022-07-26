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Posted 26 июля 2022, 09:26

Published 26 июля 2022, 09:26

Modified 26 июля 2022, 09:26

Updated 26 июля 2022, 09:26

В СК и МВД рассказали подробности гибели ребенка в водоеме Асбеста

26 июля 2022, 09:26
Детали трагедии с гибелью ребенка на воде в Асбесте стали известны от СКР и МВД.

Вечером 25 июля в следственный отдел СК по городу Асбест пришло сообщение о том, что на одном из водоемов города утонул мальчик 2009 года рождения. СКР организовано проведение процессуальной проверки. 

Следствию удалось выяснить, что накануне днем местный житель пошел на рыбалку с внуком и внучкой. На обратном пути дети решили искупаться. Мальчик во время купания потерял очки и стал нырять за ними. После очередного нырка он не всплыл обратно. 

Дедушка самостоятельно пытался найти и спасти внука. Однако ему это не удалось. После тщетных попыток он вызвал на место ЧП службу спасения. Прибывшие спасатели извлекли на берег тело уже утонувшего ребенка. 

Трагедия произошла на берегу реки Рефт у базы отдыха «Бодрость». Ребенок не умел плавать, поэтому с разрешения деда плескался у самого берега. Однако в поисках очков мальчик отошел в сторону, где начинается резкий обрыв. Именно там он и утонул, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В попытке спасти очки дедушки под Асбестом утонул 12-летний мальчик
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#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Асбест#Утонул#Водоем#Купание#Трагедия
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