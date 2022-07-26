В СК и МВД рассказали подробности гибели ребенка в водоеме Асбеста

Трагедия произошла на берегу реки Рефт у базы отдыха «Бодрость». Ребенок не умел плавать, поэтому с разрешения деда плескался у самого берега. Однако в поисках очков мальчик отошел в сторону, где начинается резкий обрыв. Именно там он и утонул, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.