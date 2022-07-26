Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле

Очередной случай вандализма произошел в Нижнем Тагиле. На этот раз юные тагильчане нанесли черные надписи на серую гранитную плитку памятника, сообщила жительница района Анастасия. Женщина предложила установить камеры видеонаблюдения, так как мемориальный комплекс на Вагонке все чаще используется детьми не по назначению.
Сколько лет гуляем по площади, и впервые увидела рисунки на памятниках черным маркером. Если увеличить фото, то с левой стороны виден смайл, с правой — ещё хлеще. Дети тут же в фонтане купаются, на этих же памятниках греются и, как оказывается, ещё и «художества» оставляют. Прошлись до Вечного огня, и все памятники чистые, а один вот пострадал, — возмутилась тагильчанка.
После сообщения тагильчанки администрация Дзержинского района обследует мемориальный комплекс. В свою очередь редакция TagilCity.ru обратилась в правоохранительные органы.
В подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 17 МУ МВД «Нижнетагильское» зарегистрировали сообщение и организовали проверку по факту надписей на Площади Славы, — прокомментировали редакции TagilCity.ru в пресс-службе местной полиции.
Напомним, в летнее время мемориальный комплекс на Вагонке превращается в зону отдыха юных жителей района. Дети купаются в фонтанах и загорают на черном граните памятников. Есть ли решение этой проблемы и допустимо ли такое поведение, разбиралась редакция TagilCity.ru.