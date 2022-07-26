Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле

Напомним, в летнее время мемориальный комплекс на Вагонке превращается в зону отдыха юных жителей района. Дети купаются в фонтанах и загорают на черном граните памятников. Есть ли решение этой проблемы и допустимо ли такое поведение, разбиралась редакция TagilCity.ru.