Вандалы орудовали на Площади Славы в Тагиле, а бизнесмена наказали за подделки

На День города в Нижнем Тагиле ограничат продажу спиртного. 5 августа 2022 года с 15.00 часов до 23.00 часов запрет на продажу алкоголя будет действовать по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский. А 12 августа 2022 года с 13.00 часов до 23.00 часов и 13 августа 2022 года с 10.00 часов на других территориях.