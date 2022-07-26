Вандалы орудовали на Площади Славы в Тагиле, а бизнесмена наказали за подделки

На День города в Нижнем Тагиле ограничат продажу спиртного. 5 августа 2022 года с 15.00 часов до 23.00 часов запрет на продажу алкоголя будет действовать по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский. А 12 августа 2022 года с 13.00 часов до 23.00 часов и 13 августа 2022 года с 10.00 часов на других территориях.
За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель. Бизнесмен продавал подделку в ТЦ «Восточный». В результате предприниматель отделался предупреждением.
Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле. Подростки исписали черным маркером гранитные плиты мемориального комплекса. Администрация Дзержинского района обследует мемориальный комплекс.
Превышение диоксида азота в Нижнем Тагиле 26 июля составило в 1,5 раза. Замеры проходили на Привокзальной площади при температуре воздуха +22 градуса и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду.
Тагильчанка получила счет за «чужой» садовый участок. Как так вышло, объяснил юрист. Пенсионерка Ольга Солтанова задолжала за земельный участок, от которого она отказалась 18 лет назад. Председатель СНТ № 15, который подал на тагильчанку в суд, а также его юрист рассказали, почему так долго молчали и как им удалось выиграть дело.