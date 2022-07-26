Великобритания внесла Евгения Куйвашева в санкционный список

Напомним, на фоне спецоперации на Украине, которая стартовала 24 февраля 2022 года, западные страны начали вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов, журналистов и прочих граждан. У них блокируются счета, им запрещают въезд в страну, а также отнимают имущество.