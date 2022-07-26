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Великобритания внесла Евгения Куйвашева в санкционный список

Великобритания внесла Евгения Куйвашева в санкционный список

Вчера, 15:54
Фото: Личная страница Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал под санкции Британии. Вместе с ним в списке оказались и другие главы регионов.

В частности, это губернаторы Брянской, Челябинской, Тюменской, Курской и Нижегородской областей. Также в перечне значатся глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

Также под санкциями оказались министр юстиций и один журналист.

В пояснении к списку говорится, что Евгений Куйвашев внесен в список 26 июля. Теперь ему запрещено въезжать в Великобританию, а также его активы внутри страны заморожены.

Напомним, на фоне спецоперации на Украине, которая стартовала 24 февраля 2022 года, западные страны начали вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов, журналистов и прочих граждан. У них блокируются счета, им запрещают въезд в страну, а также отнимают имущество.

#Ирина Кирилова#Политика#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Санкции#Губернатор#Украина#Операция на Украине
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