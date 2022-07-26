Великобритания внесла Евгения Куйвашева в санкционный список

В частности, это губернаторы Брянской, Челябинской, Тюменской, Курской и Нижегородской областей. Также в перечне значатся глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.
Также под санкциями оказались министр юстиций и один журналист.
В пояснении к списку говорится, что Евгений Куйвашев внесен в список 26 июля. Теперь ему запрещено въезжать в Великобританию, а также его активы внутри страны заморожены.
Напомним, на фоне спецоперации на Украине, которая стартовала 24 февраля 2022 года, западные страны начали вводить санкции в отношении российских политиков, бизнесменов, журналистов и прочих граждан. У них блокируются счета, им запрещают въезд в страну, а также отнимают имущество.