Водитель Lada насмерть сбил лося на трассе «Пермь-Екатеринбург»

В результате столкновения потерпевшего направили в горбольницу No36. Мужчина отказался от госпитализации и пошёл домой, пишет «КП-Екатеринбург».
Специалисты Отдела пропаганды ГИБДД напоминают, что в вечернее время дикие звери часто выходят на проезжую часть. Чтобы не допустить дорожно-транспортного происшествия, необходимо двигаться с установленной скоростью и обращать внимание на дорожные знаки.
Напомним, что это не первый случай ДТП с участием лося в УрФО. Ранее водитель сбил лося в Тагиле и вылетел на встречку. В результате аварии пострадало 4 человека, в том числе молодая семья.