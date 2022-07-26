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Водитель Lada насмерть сбил лося на трассе «Пермь-Екатеринбург»

Водитель Lada насмерть сбил лося на трассе «Пермь-Екатеринбург»

Вчера, 12:08
Фото: 1MI
Екатеринбуржец столкнулся с животным в ночное время 25 июля на 346 километре шоссе «Пермь-Екатеринбург». Водитель отечественной машины не был травмирован, однако лось скончался.

В результате столкновения потерпевшего направили в горбольницу No36. Мужчина отказался от госпитализации и пошёл домой, пишет «КП-Екатеринбург».

Специалисты Отдела пропаганды ГИБДД напоминают, что в вечернее время дикие звери часто выходят на проезжую часть. Чтобы не допустить дорожно-транспортного происшествия, необходимо двигаться с установленной скоростью и обращать внимание на дорожные знаки.

Напомним, что это не первый случай ДТП с участием лося в УрФО. Ранее водитель сбил лося в Тагиле и вылетел на встречку. В результате аварии пострадало 4 человека, в том числе молодая семья.

Водитель насмерть сбил лося и вылетел на встречку: 4 человека пострадали под Тагилом
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Лось#Авария#Дорожное движение
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