Женщина погибла из-за падения мостового крана в Тюмени

Трагический инцидент случился производственной базе на улице Республики в Тюмени. Крановщица скончалась, вследствие падения козлового крана (крана мостового типа). Кран опрокинулся при погрузке бетонных конструкций, установили следователи регионального СКР.
Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности, повлекших по неосторожности гибель человека. Прокуратурой Тюменской области взято на контроль расследование причин падения крана. Расследование причин аварии также проводится Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.