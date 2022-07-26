Женщина погибла из-за падения мостового крана в Тюмени

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности, повлекших по неосторожности гибель человека. Прокуратурой Тюменской области взято на контроль расследование причин падения крана. Расследование причин аварии также проводится Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.