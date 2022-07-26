TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Женщина погибла из-за падения мостового крана в Тюмени

Женщина погибла из-за падения мостового крана в Тюмени

Вчера, 20:41
Фото: 1MI
Работница погибла при падении крана в Тюмени.

Трагический инцидент случился производственной базе на улице Республики в Тюмени. Крановщица скончалась, вследствие падения козлового крана (крана мостового типа). Кран опрокинулся при погрузке бетонных конструкций, установили следователи регионального СКР. 

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности, повлекших по неосторожности гибель человека. Прокуратурой Тюменской области взято на контроль расследование причин падения крана. Расследование причин аварии также проводится Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.

«Спрыгнул с горящего крана»: в Тагиле погиб машинист в конвертерном цехе на НТМК
Узнать подробнее
#Ринат Камалиев#Происшествия#Кран#Крановщик#Гибель#Стройка#База#Неисправность#Техника#Прокуратура#Следствие
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Сегодня, 14:35
Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31
На 300-летие Нижнего Тагила перекроют центр города
Вчера, 17:07
Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:28
За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель
Вчера, 15:41
Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
25 июля, 15:01