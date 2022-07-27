TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Боксёры из Нижнего Тагила победили в составе сборной УрФО

Боксёры из Нижнего Тагила победили в составе сборной УрФО

Вчера, 17:51
Фото: ДЮСШ Тагилстрой
Стартовый матч Кубка России по боксу тагильчане выиграли в рядах сборной Уральского федерального округа.

Турнир среди мужчин-боксёров проводятся в Серпухове. Тагильчане Алексей Кузин и Хамайни Талабов вместе с другими атлетами сборной выступают в титуле нынешних чемпионов.

Первых соперников — спортсменов Сибирского федерального округа, — земляки победили со счётом 12:1. Следующий матч с боксёрами ЮФО состоится сегодня, 27 июля, сообщает «Тагильский рабочий».

Ранее Алексей Кузин стал чемпионом УрФО по боксу. Соревнования проходили в январе этого года в Тагиле. По результатам состязаний Алексея наградили званием «Лучший боксер». Также Кузин завоевал «серебро» на всероссийском турнире, проходившем в Сургуте.

Тагильские боксеры стали призерами первенства Уральского федерального округа
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Спорт#Нижний Тагил#Новости УрФО#Бокс#Спортсмены#Сборная
Подпишитесь
Зоозащитники, волонтеры и общественники: в Нижнем Тагиле появилась карта добрых дел
Вчера, 15:03
В Нижнем Тагиле женщина в инвалидной коляске помогает найти водителя-волонтера
Вчера, 16:00
Житель Нижнего Тагила провел сотни уроков трезвости для людей по всей стране
Вчера, 15:34
Более 600 детей в Нижнем Тагиле нарушили правила дорожного движения в этом году
Вчера, 17:06
Дымящая свалка рядом с лесопилкой на Тагилстрое ликвидирована в Нижнем Тагиле
26 июля, 19:02
Более сотни детей-нарушителей пойманы ночью на улицах Нижнего Тагила
Вчера, 14:24