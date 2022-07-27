Боксёры из Нижнего Тагила победили в составе сборной УрФО

Ранее Алексей Кузин стал чемпионом УрФО по боксу. Соревнования проходили в январе этого года в Тагиле. По результатам состязаний Алексея наградили званием «Лучший боксер». Также Кузин завоевал «серебро» на всероссийском турнире, проходившем в Сургуте.