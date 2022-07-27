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Число дошкольников в Нижнем Тагиле убывает

Число дошкольников в Нижнем Тагиле убывает

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
За прошедший год количество детей от 0 до 7 лет снизилось. Если в 2018 году в Нижнем Тагиле проживало около 34 тысяч дошкольников, то по состоянию на 2021 год их насчитывается 28 440.

За 1 год численность детей в муниципалитете снизилась почти на 2000 человек, сообщает мэрия в отчёте по соцдемографическому развитию города. 

В то же время Нижний Тагил предоставляет 100% обеспеченность детскими садами для малышей от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет: в дошкольных учреждениях оборудовано около 21 тысячи мест, пишет администрация в документе.

Напомним, что численность населения Тагила показывает рекордную отрицательную статистику: в 2021 году в городе стало на 4 043 человека меньше. Также за прошедший год в муниципалитете отметили аномально низкую рождаемость и высокий процент смертности.

 

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Дети#Демография#Население
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