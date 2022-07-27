Число дошкольников в Нижнем Тагиле убывает

За 1 год численность детей в муниципалитете снизилась почти на 2000 человек, сообщает мэрия в отчёте по соцдемографическому развитию города.



В то же время Нижний Тагил предоставляет 100% обеспеченность детскими садами для малышей от 1,5 до 3 и от 3 до 7 лет: в дошкольных учреждениях оборудовано около 21 тысячи мест, пишет администрация в документе.



Напомним, что численность населения Тагила показывает рекордную отрицательную статистику: в 2021 году в городе стало на 4 043 человека меньше. Также за прошедший год в муниципалитете отметили аномально низкую рождаемость и высокий процент смертности.