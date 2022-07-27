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ФСИН предлагает заменять товары IKEA мебелью свердловских колоний

ФСИН предлагает заменять товары IKEA мебелью свердловских колоний

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
Продукция, которую производят заключенные, не уступает по качеству мебели ушедших из России брендов (в том числе IKEA) и может стать их заменой, считает глава отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН РФ по Свердловской области Иван Шарков.

Шарков отметил, что задача предприятий по производству мебели на территории колоний — это трудовая деятельность заключенных, а часть от продаж идёт на выплаты заработной платы. На основании этих фактов мужчина делает вывод, что производимая в колониях продукция не уступает товарам шведской компании IKEA ни в цене, ни в качестве, поэтому может помочь в импортозамещении многих сегментов.

Издание «Новые Известия» напоминает, что ранее на 11-ой выставке продукции российских колоний в Екатеринбурге ФСИН представили мебель, игрушки, сувениры и прочие потребительские товары, созданные руками осужденных.

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#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Колония#Мебель#IKEA#Экономика
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