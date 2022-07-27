ФСИН предлагает заменять товары IKEA мебелью свердловских колоний

Шарков отметил, что задача предприятий по производству мебели на территории колоний — это трудовая деятельность заключенных, а часть от продаж идёт на выплаты заработной платы. На основании этих фактов мужчина делает вывод, что производимая в колониях продукция не уступает товарам шведской компании IKEA ни в цене, ни в качестве, поэтому может помочь в импортозамещении многих сегментов.