ФСИН предлагает заменять товары IKEA мебелью свердловских колоний

Шарков отметил, что задача предприятий по производству мебели на территории колоний — это трудовая деятельность заключенных, а часть от продаж идёт на выплаты заработной платы. На основании этих фактов мужчина делает вывод, что производимая в колониях продукция не уступает товарам шведской компании IKEA ни в цене, ни в качестве, поэтому может помочь в импортозамещении многих сегментов.
Издание «Новые Известия» напоминает, что ранее на 11-ой выставке продукции российских колоний в Екатеринбурге ФСИН представили мебель, игрушки, сувениры и прочие потребительские товары, созданные руками осужденных.