TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Глава Нижнего Тагила поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Глава Нижнего Тагила поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Сегодня, 12:00
Фото: Администрация города Нижний Тагил
Мэр города Владислав Пинаев поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Первый замглавы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин вручил благодарственные письма и почетные грамоты 29 лучшим работникам и руководителям сферы.

Мэр Тагила Владислав Пинаев выразил благодарность представителям отрасли и отметил, что торговля — одна из важнейших сфер экономики, без которой невозможно развитие страны. Этот сегмент предоставляет больше всего вакантных мест и является крупным налогоплательщиком.

Во время своего выступления Горячкин подметил, что ожидает от коммерческой отрасли и трудоустроенных в ней тагильчан улучшения показателей и внесения посильной лепты в развитие положительной репутации города.

Пресс-служба Тагила сообщает, что потребительский рынок показывает устойчивый рост, а город остается в числе первых в Свердловской области по объему и многообразию предлагаемых товаров и услуг. На территории Тагила открыто 43 торговых центра, около 2 тысяч магазинов, почти 800 точек общепита и 414 других видов площадок. Также известно, что в торговле трудится почти 40 тысяч местных жителей.

Фото: Администрация города Нижний Тагил
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Торговля#Администрация#Администрация Нижнего Тагила#Вячеслав Горячкин#Владислав Пинаев#Экономика
Подпишитесь
Заботливый Нижний Тагил
Сегодня, 14:35
Компания из Воронежа за полцены изготовит мерч к юбилею Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31
На 300-летие Нижнего Тагила перекроют центр города
Вчера, 17:07
Вандалы испортили памятники на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:28
За торговлю поддельными Adidas и Reebok наказан тагильский предприниматель
Вчера, 15:41
Мертвое Иван-озеро и рыбные трупы в Черноисточинске. Главные экособытия за неделю
25 июля, 15:01