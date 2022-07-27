Глава Нижнего Тагила поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Мэр Тагила Владислав Пинаев выразил благодарность представителям отрасли и отметил, что торговля — одна из важнейших сфер экономики, без которой невозможно развитие страны. Этот сегмент предоставляет больше всего вакантных мест и является крупным налогоплательщиком.



Во время своего выступления Горячкин подметил, что ожидает от коммерческой отрасли и трудоустроенных в ней тагильчан улучшения показателей и внесения посильной лепты в развитие положительной репутации города.



Пресс-служба Тагила сообщает, что потребительский рынок показывает устойчивый рост, а город остается в числе первых в Свердловской области по объему и многообразию предлагаемых товаров и услуг. На территории Тагила открыто 43 торговых центра, около 2 тысяч магазинов, почти 800 точек общепита и 414 других видов площадок. Также известно, что в торговле трудится почти 40 тысяч местных жителей.