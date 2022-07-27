К гражданам, планирующим поступить на службу в ряды Вооруженных сил РФ, предъявляется ряд требований. Они прописаны в ФЗ-53. Обязательными условиями для контракта на службу являются знание государственного языка России и соответствие следующим требованиям:
На службу по контракту не принимаются добровольцы, в отношении которых вынесено обвинение или которые должны понести наказание. Ограничением является проведение дознания или следствия на момент прибытия добровольца в пункт отбора в 2022 году. Не берут на контрактную службу лиц с непогашенной судимостью за противоправные деяния.
Испытательный срок заключения контракта на службу составляет 3 месяца. В этот период доброволец проходит обучение. Если есть необходимость, производится оформление допуска к информации, которая является засекреченной.
Договор на прохождение службы в Армии России могут заключить:
В пункте отбора для заключения контракта на службу добровольцу следует представить ряд документов. Необходимы фотоснимки и заявление на поступление на службу на Украину от добровольца. Требуется анкета с указанием персональных данных. Можно указать о наличии наград, участии в войнах, если есть соответствующая информация. Требуются сведения о постановке на учет в налоговых органах.
В произвольной форме добровольцу для заключения контракта на службу необходимо представить автобиографические данные и сведения из трудовой книжки. Помимо этого, нужно подтвердить наличие образования, представив копии аттестатов, дипломов. В перечень документов входят данные о браке, детях, характеристика с работы, военный билет (если есть), паспортные данные, итоги обследований.
В Свердловской области граждане, которые состоят на воинском учете, могут обратиться по адресу: г. Екатеринбург, улица Бакинских Комиссаров, дом 173. Если волонтер или доброволец, планирующий отправиться в Донбасс, проживает в Екатеринбурге, рекомендовано обратиться по следующему адресу: город Екатеринбург, улица Технологическая, дом 10. Можно уточнить информацию также в военных комиссариатах по месту состояния на воинском учете.
В Нижнем Тагиле также объявлен набор контрактников для участия в специальной военной операции на Украине. Согласно новостным источникам, жителям города, пребывающим в запасе, предлагается подписать контракт на срок от 4 месяцев. Предполагается подготовка в течение 2 недель, после чего добровольцев направят на Украину, в ЛНР, ДНР.
Военнослужащим предоставляется вознаграждение (заработная плата). Согласно данным СМИ, зарплата составит до 467 тысяч рублей. Участники специальной военной операции на Украине смогут получить статус ветерана боевых действий. Для получения более подробной информации рекомендовано обратиться в военный комиссариат по адресу: Нижний Тагил, улица Бажова, 5.
Ранее в Нижнем Тагиле в местном военкомате было объявлено о наборе лиц, готовых служить по контракту на украинской территории в составе ВС РФ. Уральцам, находящимся в запасе, предлагают выплаты до 467 тысяч рублей. Отмечается, что граждан набирают для укомплектования частей Центрального военного округа.
В военкоматах принимают добровольцев с категориями здоровья А или Б. В частях Центрального военного округа идет набор кандидатов не старше 40 лет. В войсках ВДВ — до 55 лет. Во время несения службы предоставляется питание и обмундирование, страхование здоровья и жизни.
Ранее появлялась информация, что членам семей военнослужащих, которые погибли на Украине, будет выплачено более 7 млн рублей. Помимо этого, предоставляется дополнительная компенсация в 5 млн рублей. Итого семьи погибших на Украине смогут получить 12,4 млн рублей. Кроме единовременной выплаты, членам семьи будет перечисляться ежемесячная компенсация.
Выплаты будут предоставлены военнослужащим, которые получили ранения во время специальной военной операции. Они смогут оформить страховые выплаты и единоразовое пособие за ранение. В случае, если человек будет признан негодным к прохождению службы в дальнейшем, ему выплатят пособие около 3 млн. При инвалидности дополнительно положена денежная компенсация раз в месяц.
В Свердловской области раненным на территории Украины военным положена выплата в 150 тысяч рублей. При получении инвалидности 3-й группы положено 300 тысяч, 2-й группы — 400 тысяч, 1-й группы — 500 тысяч. Согласно новостному источнику, семьи погибших получат 1,5 млн рублей. За выплатами можно обращаться в министерство социальной политики региона. Средства на эти пособия выделят из резервного фонда правительства области.