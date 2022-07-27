В пункте отбора для заключения контракта на службу добровольцу следует представить ряд документов. Необходимы фотоснимки и заявление на поступление на службу на Украину от добровольца. Требуется анкета с указанием персональных данных. Можно указать о наличии наград, участии в войнах, если есть соответствующая информация. Требуются сведения о постановке на учет в налоговых органах.